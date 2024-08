UPA de Águas Claras em processo de licitação

O Governo do Distrito Federal anunciou o investimento de R$ 139 milhões na construção de sete novas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), sendo uma delas, a de Águas Claras, que terá um investimento estimado de R$ 20.627.965,85 e será construída na Avenida Araucárias, Lote 2.075, ao lado do Águas Claras Shopping. As licitações foram publicadas nesta sexta-feira (30), as outras regiões são: Água Quente, Arapoanga, Guará, Sol Nascente, Estrutural e Taguatinga Sul, locais que atualmente não possuem UPAs.

Estrutura e Serviços Oferecidos

Essas UPAs contarão com leitos pediátricos e adultos, além de serviços como Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), laboratório de análises clínicas, brinquedoteca, consultórios, e sala de raio-X. A estrutura inclui áreas de acolhimento e espera, sala de procedimentos, refeitório e consultórios, com capacidade para atender urgências e emergências, como fraturas, febres e pressão alta.

Distribuição e Critérios Técnicos

O secretário de Governo, José Humberto Pires, afirmou que a seleção das cidades para as novas UPAs ocorreu com base em critérios técnicos, visando aproximar os serviços de saúde da população e facilitar o acesso. O modelo de atendimento segue um fluxo, partindo das unidades básicas de saúde, passando pelas UPAs e chegando aos hospitais gerais.

UPAs Existentes no DF

Atualmente, o DF possui 13 UPAs, administradas pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (IgesDF). Destas, sete foram entregues recentemente, ampliando o atendimento em áreas como Ceilândia, Paranoá e Gama. Com atendimento 24 horas, essas unidades oferecem exames como raio-X e eletrocardiogramas, além de leitos de observação.

