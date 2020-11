Corpo de Bombeiros realiza campanha natalina

O 25° Grupamento Bombeiro Militar de Águas Claras está realizando a campanha “Ação Solidária 2020”, que recolhe brinquedos, roupas e alimentos não perecíveis para doação a instituições de caridade.

As viaturas do Corpo de Bombeiros levarão o Papai Noel em condomínios de Águas Claras para arrecadar doações. Também estarão recolhendo no 25° GBM, na Avenida Sibipiruna lote 7.

Rota da campanha Bombeiros Águas Claras 2020 🎅🏻🚒

Data: 14/12/2020

1.Costa Azul Qs. 5 14h

2. Olavo Bilac 21 Sul 14h20

3.Aqua Marine 36 Sul 14h40

4.Catharina lAnsen 33 Sul 15h

5. Residencial Sedgwick 31 Sul 15h20

6. Osmar castanho 30 Sul 15h40

7.Débora Cristina 30 Sul 16h

8. Atlantida quadra 107 16h20

9. Primavera 107 16h40

10. Dubai 37 norte 17h00

11 Vive lá Vie 37 norte 17h20

Data:15/12/2020

1. Ed. Órin Av. Sibipiruna 14h

2. Via Naturale Av. Pau Brasil 14h15

3. Millenium Resort quadra 210 14h30

4. Cris Village quadra 210 14h45

5. Impressa 2 quadra 210 15h

6. Mont Blanc quadra 209 15h15

7. Residencial Ingrid Quadra 205. 15h30

8. Real Classic Resort quadra 206 15h45

9. Residencial Itália Rua Juriti. 16h

10. Residencial Rafaela 12 sul 16h15

11. Portinari quadra 204 16h30

12. Residencial Solar das Araucárias quadra 203 16h45

13. Spazio Brisas quadra 203 17h

14. Soneto quadra 202 17h15

15. Mozart Verdi quadra 202 17h30

Data: 16/12/2020

1. Residencial Firenze 104 14h

2. Flora Brasilis Quadra 104 14h20

3. Residencial Beethoven Quadra 103 14h40

4. Residencial Orquídea Quadra 103 15h

5. Edifício Tiê quadra 101 15h20

6. Residencial Goretti quadra 301 15h30

7. Morada Nova 3 Norte 15h50

8. Lumini 4norte 16h10

9. Cedro 5 norte 16h25

10. Max Mall 7 Norte 16h45

11. Cervantes 8 Norte 17h

12. Marcílio Bione 8 Norte 17h15

13. Supremo 14 Norte 17h30

14.Vivaldi Moreira 20 norte 17h45

17/12/2020

1.Parque das Águas Residencial clube. Av Parque Águas Claras. 14h

2.Mirante Duo Av. Parque Águas Claras. 14h20

3. Parque das Águias quadra 105 14h40

4. Arte Life Bem te vi Quadra 105 15h

5. New York 30 norte15h20

6.Matheus Muniz 28 Norte 15h40

7. Via Paradiso 28 norte 16h

8. Viviane Rinaldi 25 norte 16h20

9. Vinícius Serrão Av. Flamboyant 16h40

10. Casa Blanca 24 norte 16h55

10.Via Azáleas Av. Pau Brasil 17h10

Obs. Os horários estão sujeito a pequenos ajustes no decorrer do percurso.

Instagram: @25gbmcbmdf

Caso seu Condomínio queira participar, entre em contato pelo número (61) 3901-1397

