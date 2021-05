Projeto ‘Pequena Biblioteca’ leva literatura a Quadra 301 Norte

Por Pablo Giovanni | Foto: Marlúcia Santos/Divulgação

24/05/2021 22:35, atualizado às 22:40 de 24/05/2021

“Nunca foi tão importante haver boa literatura infantil, porque as crianças são atraídas por milhares de coisas mais fáceis, instantâneas e baratas que o livro. Com boa literatura infantil, defende-se o livro”, diz o jornalista português, Miguel Sousa Tavares. De fato, com uma literatura infantil, a cultura e conhecimento através de um livro – desde criança – abre mais horizontes.

Quem mora na Quadra 301 Norte, de Águas Claras, e olha de longe, vê só uma casinha amarelinha para decorar a praça, mas de perto dá para perceber o tamanho da cultura e o conhecimento que estão guardados na “pequena biblioteca”. Projeto iniciado nos Estados Unidos, batizado de “Little Free Library” (em português Pequena Biblioteca Grátis) promove trocas de livros entre bairros e, com apoio da moradora Marlúcia Santos, chegou na quadra.

“Sou professora aposentada da rede pública e hoje, sou contadora de histórias e mediadora de leitura em hospitais, atuando no Hospital Regional de Ceilândia (HRC) como voluntária da Associação Viva e Deixe Viver. A ideia de criar a biblioteca surgiu de um exemplo de uma amiga que implementou no Lago Norte, aqui no DF”, disse Marlúcia.

Segundo Marlúcia, os livros são para crianças, mas adultos também podem ler os livros. Os moradores da cidade podem ajudar fazendo doações. “Recebemos doações de livros infantis que estejam em bom estado. Levando as crianças e lendo pra elas, vai motivar outros pais a fazerem o mesmo”.

“Por enquanto, estou envolvida só com essa biblioteca da quadra 301 norte. Quero ver se o espaço vai ter adesão da comunidade, já que eu moro aqui pertinho”, disse ela, sobre a possibilidade de criar mais bibliotecas espalhadas pela cidade.

