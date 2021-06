Morador de Águas Claras é o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Radoslav Zilinsky/Getty Images

02/06/2021 23:56, atualizado às 00:22 de 03/06/2021

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) confirmou nesta quarta-feira (2) o primeiro caso oficial de reinfecção por coronavírus no Distrito Federal.

Segundo a pasta, um homem, morador de Águas Claras, de 33 anos, foi infectado pela primeira vez em abril de 2020, pela variante B.1.1.28 (comum no Brasil e já localizada em outros países). Em março de 2021, ele foi infectado novamente pela variante P1 (surgiu em dezembro passado na cidade de Manaus, capital do Amazonas). Apesar da reinfecção, a pasta afirmou que não houve registro de internação.

“O caso foi o primeiro do DF que atendeu aos critérios de reinfecção, com duas amostras em boa qualidade para análise. O intervalo entre as duas ocorrências foi superior a 90 dias”, afirmou a SES-DF.

Seguindo orientação do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde considera casos suspeitos de reinfecção após cada paciente ter dois resultados positivos, sendo testagem através de RT-PCR em tempo real. No protocolo, intervalo igual ou superior a 90 dias entre os dois episódios de infecção respiratória, independente da condição clínica são observados. Segundo a pasta, com as duas amostras positivas, elas são encaminhadas ao Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-DF), responsáveis por identificar reinfecções e variantes na capital.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.