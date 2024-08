Ampliação de rede pluvial em Águas Claras

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), está realizando obras para a melhoria da captação de águas pluviais na Quadra 207, em Águas Claras. As equipes estão no local desde o início de agosto. No momento, as obras se encontram no estágio final.

De acordo com o presidente da Novacap, Fernando Leite, as obras estão ocorrendo para facilitar o escoamento de água durante o período de chuvas, quanto o fluxo aumenta. Assim, quando concluído, o serviço irá evitar transtornos para os moradores da região.

Até o fim das obras, 16 bocas de lobo e quatro poços de visita serão instalados, além de quase 40 metros de nova tubulação.

“Já existe uma rede de drenagem no local, mas estamos ampliando a capacidade de captação”, afirma Edivaldo Amaral Chefe da Divisão de Manutenção e Execução de Obras de Drenagem. A Novacap utiliza materiais e mão de obra próprios para garantir a eficiência do projeto, ajustando a quantidade de pontos de captação conforme o avanço dos serviços.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de WhatsApp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie e-mail solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.