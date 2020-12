Campanha divulga boas práticas para donos de pets

O Governo do Distrito Federal (GDF), vem realizando cuidados nos espaços de convívio social e lazer, memória e pertencimento e praças públicas. Entre os projetos destinados a estes locais está o Praça Saudável, programa desenvolvido pela Administração Regional de Águas Claras com a missão de promover a boa convivência da população e seus animais de estimação.

Criado a partir de sugestões e reclamações à Ouvidoria do GDF, a campanha educativa busca o uso harmonioso e respeitoso nestes endereços. O descarte irregular de dejetos de animais e a depredação de quadras poliesportivas são as principais reclamações levadas à Ouvidoria e à administração regional e que devem ser corrigidas a partir da conscientização.

A principal ideia é divulgar informações nas mídias digitais e promover campanhas educativas nas praças da cidade. A primeira ação ocorreu no último sábado (28), na Praça das Gaivotas (Quadra 301), e no 5 de dezembro, ocorrerá na Praça Estação Águas Claras (Lado Sul), das 16h às 19h.

Nestes dois dias, a população vai receber cartilhas e a orientação de veterinários, palestras, atividades para crianças, brindes e sorteios e muita diversão. A iniciativa será feita em parceria com o Hospital Veterinário Star Vet.

A parceria entre a administração de Águas Claras e o hospital Star Vet não deve parar nas ações educativas. O hospital veterinário estuda adotar a praça Estação Águas Claras no próximo ano.

A medida deve ser feita por meio do programa Adote uma Praça, da Secretaria de Projetos Especiais. Uma das mudanças no logradouro, caso ela seja adotado, é a instalação de lixeiras com sacos de lixo para o recolhimento e descarte regular dos dejetos dos animais. Um grande passo para tornar o ambiente mais saudável tanto para pets como para os frequentadores.

Os moradores estão convidados a participar das ações e a levarem seus pets às praças. Quem tiver sugestões pode entrar em contato com a Ouvidoria do GDF – no site ou pelo telefone 162 – e também tirar dúvidas e se informar no Instagram da administração da cidade (@admaguasclaras).

Informações Agência Brasília

