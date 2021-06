Parque Central aguarda processo de tramitação para início de licitação

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

14/06/2021 23:41, atualizado às 23:45 de 14/06/2021

Uma das poucas áreas verdes sobreviventes e preservadas no projeto inicial de Águas Claras, o Parque Central – envolve várias regiões – é um dos maiores desejos dos moradores da cidade. Por ser área urbana, o espaço, caso se torne parque urbano, pode ajudar a combater a poluição, além de facilitar o controle da temperatura e umidade do ar.

Para entendermos a história, seja do Parque Central ou Sul, precisamos voltar ao tempo: há pouco mais de 7 anos, a justiça do DF determinou que o GDF fizesse a construção de dois parques em Águas Claras, como era previsto no projeto inicial da cidade, criada e projetada pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbres, falecido em 2018. Desde então, a área foi preservada, mas nunca existiu construção nos dois locais.

Como o Parque Sul, a Terracap promoveu um concurso de urbanização, arquitetura e paisagismo do Parque Central, vencido pelo escritório de arquitetura Sidonio Porto Arquitetos Associados. No entanto, a área se encontra em sub judice, ou seja, aguardando determinação judicial – o projeto foi contratado pela Novacap após ação civil do Ministério Público. Enquanto isso, o Parque Central está em tramitação junto à Gerência de Projetos da Terracap e na previsão da gerência, o contrato para finalização do projeto está em fase final, com previsão para o fim de 2021.

“O Parque Central de Águas Claras teve concurso público de paisagismo, arquitetura e complementares, e o contrato para finalização dos projetos que possibilitarão a implantação do parque está em fase final de conclusão, com previsão para o final do ano. Após a finalização, o projeto executivo terá sua obra licitada, para que o mesmo seja implantado”, afirmou a Bianca Pereira, gerente de projetos da GEPRO.

No projeto inicial do parque, o espaço é composto por um conjunto de vários terrenos no centro da área vertical da cidade. Sendo eles: a Avenida das Castanheiras ao lado do lote 3350; Rua 33 Norte, frente aos lotes 1 a 3; Rua 30 Norte, frente aos lotes 3 e 4; Rua das Paineiras, frente ao lote 6; Rua 30 Sul, frente aos lotes 6 e 8; Rua 25 Norte, frente ao lote 5, Rua 27 Norte, frente aos lotes 2 e 4; e Avenida Sibipiruna, em frente aos lotes 2 e 4. (Veja as imagens acima).

Nas áreas, o projeto prevê uma área de recuperação e soltura de aves silvestres, sanitários, lanchonetes, lagos, estacionamentos arborizados em toda sua extensão, além de quadras poliesportivas e campos de futebol. Pista de skate, horta comunitária, pistas de caminhada ciclovias e passarelas interligando as áreas estão no projeto inicial.

