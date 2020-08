Secretaria de Saúde muda divulgação de mortes por coronavírus no DF

Na tarde desta sexta-feira o secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo, anunciou, em coletiva de imprensa mudanças na divulgação dos óbitos provocados pelo novo coronavírus.

No modelo adotado até então, é divulgado o número de mortes confirmadas por Covid-19. Em alguns casos, os falecimentos ocorreram dias antes, mas só entraram no boletim após a validação de que o novo coronavírus foi o motivo do óbito.

O secretário citou boletim divulgado na última segunda-feira (17/8), quando foram notificados 66 falecimentos. “De certa forma, quando nós jogamos para a sociedade 66 óbitos no dia em que aconteceu só um, isso é desassossegador para a população”, disse.

“A letalidade do Distrito Federal é uma das menores do país. Então, nós estamos fazendo uma mudança no nosso boletim”, afirmou o secretário. O gestor destacou que “não há omissão no número”.

Assim, a pasta passará a divulgar os falecimentos que ocorreram nas últimas 24 horas. A mudança ocorre diante da aceleração do número de casos e de mortes no Distrito Federal pela Covid-19. Os dados mais atualizados registram que há 2.133 óbitos em função do agravamento da doença e um total de 140.593 infectados.

informações Metrópoles

