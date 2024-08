Agenda Cultural: 30/08 – 01/09

E chegando mais um fim de semana, você já sabe que a gente traz a Agenda Cultural do DFÁguasClaras! Lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência.

Bah tchê, esse evento é bom🪗

Você curte a cultura gaúcha? Lá no Águas Claras Shopping está rolando o Empório Gaúcho, por lá você encontra diversos produtos da cultural sulista, desde comidas típicas até acessórios de roupas. Não perca!

“A gente só conhece bem as coisas que cativou”🪄

O Pequeno Príncipe é uma linda história, e ela fica melhor ainda em uma peça de teatro! Vai ser a peça O Pequeno Príncipe na Tarde da Criança do Águas Claras Shopping. Acontece no sábado (31/08) às 16h no Espaço Cultural, e a entrada ainda é gratuita!

Você também tem diversas maneiras de curtir o seu fim de semana, e dessa vez vamos te levar para um rolê gastronômico! Confira aqui nossas indicações para o fim de semana:

Restaurantes

Parmê Cozinha Afetiva: A melhor parmegiana de Águas Claras; Localizado no edifício Casablanca Mall Residence na R. 24 Norte; Acesse o cardápio clicando aqui .

Cantucci Osteria: Uma experiência completa na gastronomia italiana; Localizado na Avenida das Araucárias na altura da R. 7 Sul; Acesse o cardápio clicando aqui

Dona Jú Cozinha Bar: Desde pratos clássicos até happy hour, é um restaurante completo; Localizado na Av. Veredas da Cruz CH SHA Conj. 6 Chácara 529; Acesse o cardápio clicando aqui



Cafeterias

Literal café: Uma essência artesanal e literal; Localizado no edifício Le Quartier na Av. Pau Brasil;

Adorável café: Um espaço aconchegante com comidas e cafés deliciosos; Localizado no Parkstyle, na R. 25 Sul, e no Edifício Carnaúbas, na quadra 301; Acesse o cardápio clicando aqui

Fran’s Café: Estilo e arte de servir café; Localizado no Águas Claras Shopping.



Sorveterias

Borelli Gelato: A felicidade tem sabor; Localizado na Av. Parque Águas Claras na altura da R. 26 Norte;

Stonia Ice Creamland: Para refrescar a alma e aquecer o coração; Localizado no Metrópole Shopping; Acesse o cardápio clicando aqui

Açaí casca: Açaí é aqui; Localizado na Av. das Araucárias na altura da R. 17 Sul.



A Agenda Cultural do DFÁguasClaras é a salvação dos seus finais de semana, toda quinta-feira estamos aqui para te mostrar os melhores eventos de Águas Claras! Lembrando que pra ter o seu evento por aqui, é só enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência!

✨Até quinta que vem✨

