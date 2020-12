GDF decreta fechamento de bares e restaurantes às 23h em combate à Covid-19

O decreto foi publicado em edição extra do DODF, horas após o governador alertar sobre restrições em função de possível 2ª onda do vírus.

O Governo do Distrito Federal (GDF) decretou, nesta terça-feira (1°/12), que os bares e restaurantes deverão encerrar as atividades às 23h. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), poucas horas após o governador Ibaneis Rocha (MDB) falar sobre a possibilidade de adotar medidas restritivas, em função da da segunda onda de contaminações do coronavírus.

O secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, se reúne, na tarde desta terça, com representantes do comércio para definir ações de prevenção.

Ibaneis alertou que o governo local vai voltar a adotar medidas restritivas necessárias para conter a disseminação do coronavírus no DF. O ramo mais atingido seria o de bares, “onde temos visto uma aglomeração muito grande”, segundo o governador.

“Recebi os relatórios da Secretaria de Saúde que apontam aumento no nosso indicador de contágio do novo Coronavírus. O índice, que vinha se mantendo na casa de 1, evoluiu para 1.3. Antes que a situação se agrave, resolvi dar este recado para a população, retomando algumas medidas restritivas. A qualquer sinal de piora da pandemia aqui no DF, vamos rever as medidas e tomar providências ainda mais duras, se for o caso”, disse Ibaneis, à coluna Grande Angular.

Nessa segunda-feira (30/11), Okumoto detalhou medidas de enfrentamento a uma possível segunda onda do novo coronavírus na capital federal. O chefe da pasta disse que houve aumento na taxa de transmissão da doença. “Quando observamos a taxa de transmissão R (t) do DF, já estamos, sim, em alerta para uma possível segunda onda”, acrescentou.

Diante dos riscos, o Hospital de Campanha de Ceilândia deve começar a receber pacientes na segunda quinzena de dezembro. A obra foi entregue na sexta-feira (27/11). São tomadas providências para equipar e contratar empresas prestadoras de serviços que ficarão responsáveis pela limpeza e segurança da unidade.

Fonte: Metrópoles

Faz o seguinte, segue o nosso Instagram. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.