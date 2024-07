Agenda Cultural: 26 – 28/07

O fim das férias chegou, mas por aqui a gente te traz muita diversão independente da época do ano! Você está na Agenda Cultural do DFÁguasClaras! Lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência.

A arte de vencer a si mesmo⚔️

A filosofia é a mãe de todas as ciências, e um dos melhores lugares para explorá-la é na Nova Acrópole de Águas Claras (Inclusive a Karla Lacombe, da Nova Acrópole Águas Claras, esteve no 43° episódio do nosso podcast). Por lá você confere a palestra “A arte de vencer a si mesmo” no dia 30/07 às 20h. A entrada é gratuita e você se inscreve por este link.

Xeque Mate♟️

Você é bom no xadrez? Ou que pelo menos tenta? 😅 Então você pode aproveitar o Campeonato de Xadrez no Águas Claras Shopping. Vai acontecer no dia 28/07 a partir das 14h, e para participar é só se inscrever por este link. Ah, lembrando que a participação é gratuita!

Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades🕷️

E quem está chegando no Águas Claras Shopping é o amigo da vizinhança, Homem Aranha! Vai ser o Teatro Musical do Homem Aranha, que ocorre no dia 27/07 às 16h lá na Praça das Fontes. Lembrando que o evento é gratuito!

Um bom vinho é poesia engarrafada🍷

Como dizia Benjamin Franklin: “O vinho torna a vida mais fácil e suportável, com menos tensões e mais tolerância”. E você vai poder curtir a Feira de Vinho no DF Plaza Shopping, vai acontecer do dia 25 a 27/07 das 17h às 22h e no dia 28/07 das 16h às 21h na praça de alimentação. Confira a programação a seguir:

Quinta-feira: 20h às 21h30: Música com Ricardo Anderson

Sexta-feira: 20h às 21h30: Música com Diogo Branko

Sábado: 18h às 19h: Aula show com Head Sommelier da Grand Cru 20h às 21h30: Música com Mayara Dourado

Domingo: 19h às 20h30: Música com Ellas Tocam



Domingo é dia de curtir com a família👨‍👩‍👧

E no Domingo Família do DF Plaza Shopping vai ter o teatrinho A Filhote Azul. Acontece no dia 28/07 ás 15h e a entrada é gratuita!

Uma pizza, um vinho e muito MPB 🎶

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! Todo Domingo, Segunda e Terça, a partir das 19h, você curte O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca 😉

