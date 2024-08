Agenda Cultural: 16 – 18/08

Estamos aqui mais uma vez para alegrar o seu fim de semana! Aqui você confere os melhores lugares para aproveitar. Você está na Agenda Cultural do DFÁguasClaras! Lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência.

Amigo estou aqui🧸

E pra quem estava com saudade, está de volta a Tarde TEA no Águas Claras Shopping! É um evento feito para o público TEA e família, e essa edição vai contar com uma peça do Toy Story. Acontece no Domingo (18/08) às 16h no 1° Piso, além disso, o evento é gratuito! Então já se programe para passar por lá!

Uma festa para todas as partes do Brasil🗺️

Vai ter uma festa em Águas Claras que, na verdade, está por todo o Brasil! É a IV Festa das Regiões da Igreja Batista Reformada de Brasília. Vai acontecer do dia 16 a 18/08 das 18h às 23h. Então aproveita e curta um pouco de cada cantinho do nosso país!

Tá faltando peça no guarda-roupa?

Tava se preparando pra sair e viu que tá faltando aquele look? Então já corre pro Vitrinni Shopping porque está acabando a Expo Modas! Ela fica por lá até hoje (16/08) das 10h às 20h, e, por lá, você vai encontrar de tudo: Moda, acessórios, decoração, artesanato e muito mais!

“oinc oinc”🐷

E tem mais evento para os pequenininhos! Chegou o Brinquedão Big Pig lá no DF Plaza Shopping, que conta com diferentes níveis e desafios, incentiva o desenvolvimento da coordenação motora e criatividade das crianças. Ele está na Praça Central e fica lá até o dia 31/10. O ingresso para brincar é a partir de R$40,00.

As novas emoções chegaram em Águas Claras ♥️

Todos nós somos comandados por diversas emoções, mas pode abir espaço para a alegria porque nesse fim de semana tem Divertida Mente no Teatro! Vai ser nos dias 17 e 18/08 às 14h30 no Teatro da Caesb, fica lá na Avenida Sibipiruna e ainda conta com estacionamento grátis e privativo. Os ingressos são por a partir de R$40,00 e você pode adquirir pela Bilheteria Digital. Então já garanta seu ingresso e não perca essa emocionante jornada!

O bebê também renova o gurada-roupa👶

Tá querendo fazer o enxoval do seu bebê mas tá achando tudo muito caro? Então confira o Feirão do Gui Bebê no DF Plaza Shopping. Por lá você encontra roupas e acessórios do recém-nascido até 2 anos. Vai acontecer nos dias 16, 17 e 18/08 e a entrada é gratuita, então já aproveita pra fazer umas compras!

Onde as culturas se unem⛩️

E pra você que é amante da cultura japonesa, vai ter Nipo Festival no Taguatinga Shopping! Vai ser nos dias 20, 21 e 22 se setembro e os ingressos já estão disponíveis, então já corra garantir o seu clicando neste link. Por lá você vai encontrar gastronomia, shows, bazares, workshops, cosplays, concursos e muito mais!

“Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu”🌙

E para curtir a noite em Águas Claras com a família, vai ter o Lual da Quadra 203! Acontece nos dias 16 e 17/08 à partir das 18h. Por lá você aproveita de comidas, bebidas, música e, é claro, a linda lua no céu de Brasília. Então já se programe para curtir esse evento!

Uma pizza, um vinho e muito MPB 🎶

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! Todo Domingo, Segunda e Terça, a partir das 19h, você curte O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca 😉

✨Até quinta que vem✨

