Agenda Cultural: 23 – 25/08

Essa semana tá voando! Estamos cada vez mais perto do fim de semana, e pra você que ainda não tem planos, aqui você vai descobrir os melhores eventos da cidade. Você está na Agenda Cultural do DFÁguasClaras! Lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência.

Cerveja, música e muito fogo🔥

E tá chegando mais uma edição da Churrascada no Taguatinga Shopping! Por lá você vai aproveitar de música boa, uma variedade de cervejas e, com certeza, muito churrasco. Vai acontecer no sábado e domingo (24 – 25/08) das 12h às 20h no estacionamento E2. Os ingressos você adquire pelo Sympla e a entrada é gratuita mediante 1kg de alimento não perecível. Confira a programação:

Sábado: 12h às 15h: DJ Maraskin 15h às 16h45: All Stars – Rock Nacional 17h às 18h45: Paulo Mesquita e os Brancos – Rock Internacional Anos 80 19h às 21h30: Banda Magoo – Pop Rock Nacional/Internacional 21h30 às 22h: DJ Maraskin

Domingo: 12h às 15h: DJ Maffra 15h às 18h: Grupo Benzadeus – Roda de Pagode/Samba 18h às 20h: DJ Maffra



“au au”🐶

Imagina um lugar com atrações especialmente para você e seu aumigo? Esse lugar é a Vila dos Pets! Ela acontece lá no Espaço Cultural do Águas Claras Shopping nos dias 22, 23 e 24 de agosto das 11h às 20h. Por lá você confere vacinação, desfile de cães e gatos, bate-papos com veterinários, feira de produtos pet e muito mais!

Um forrózinho é bom demais🪗

E pra quem estava com saudade de um forró do bom, vai ter forró no Restaurante Severina! Vai ser nos dias 23 e 24 de agosto a partir das 19h30. A entrada custa R$15 e você ainda aproveita do melhor da culinária nordestina. Confira a programação:

Sexta-feira: Forró com o Nivaldo do Acordeon

Sábado: Charlinho e Trio Xilique



“Não é nada bom deixar o gato zangado”😾

Você gosta do Gato de Botas? Então vai ter o teatrinho infantil O Gato de Botas no Domingo Família do DF Plaza Shopping. Acontece no dia 25/08 às 15h e a entrada é gratuita, então já junta a família e venha curtir essa incrível aventura.

Encontre o amor em 4 patas🐕

E pra você que tá procurando um novo amigo, vai ter Feira de Adoção e Vacinação no DF Plaza Shopping! Vai ser no dia 24/08 das 10h às 17h no piso térreo.

As novas emoções chegaram em Águas Claras ♥️

Todos nós somos comandados por diversas emoções, mas pode abir espaço para a alegria porque nesse fim de semana tem Divertida Mente no Teatro! Vai ser nos dias 24 e 25/08 às 14h30 no Teatro da Caesb, fica lá na Avenida Sibipiruna e ainda conta com estacionamento grátis e privativo. Os ingressos são por a partir de R$40,00 e você pode adquirir pela Bilheteria Digital. Então já garanta seu ingresso e não perca essa emocionante jornada!

Vamos explorar a natureza🌲

E por aqui também tem programação para os pequeninos, é a Escolinha da Natureza para Bebês e Crianças. Por lá você aproveita de uma aulinha sensorial com diversos recursos para despertar os sentidos das crianças. Vai ser nos dias 24 e 25/08 das 10h às 11h, a inscrição custa R$50 por aula e PCDs pagam meia entrada.

É hora de se divertir😝

A Dora Aventureira está chegando no Vitrinni Shopping! Vai ser no dia 24/08 a partir das 15h e a entrada é gratuita! Então já junta toda a família e corre pra aproveitar!

Uma pizza, um vinho e muito MPB 🎶

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! Todo Domingo, Segunda e Terça, a partir das 19h, você curte O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca 😉

A Agenda Cultural do DFÁguasClaras é a salvação dos seus finais de semana, toda quinta-feira estamos aqui para te mostrar os melhores eventos de Águas Claras! Lembrando que pra ter o seu evento por aqui, é só enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência!

✨Até quinta que vem✨

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro de tudo o que acontece em nossa cidade!

Para participar de algum grupo de WhatsApp do DFÁguasClaras, é só clicar no link https://www.dfaguasclaras.com.br/links-whatsapp/

Além disso, participe do canal no Telegram de notícias e bastidores – https://t.me/dfaguasclaras

Grupo DFÁguasClaras no Telegram. Envie e-mail solicitando o acesso: escritoriodfac@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

Nos siga nas nossas redes sociais:

Instagram: @dfaguasclaras

Twitter: @DFAguasClaras

TikTok: https://www.tiktok.com/@dfaguasclaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA



Youtube: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.