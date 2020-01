Eventos no Jardim de Férias do Águas Claras Shopping continuam

O Jardim de Férias no Águas Claras Shopping continua recheado de eventos. Neste final de semana os pequenos poderão se divertir recheando a gosto deliciosos pães de queijo e biscoitos na Cozinha Kids. A Oficina Gourmet acontece no 2º piso, das 14h às 20h, e a participação é gratuita, mediante cadastro no local.

Além da Oficina Gourmet os pequenos e o público em geral poderão curtir no Sábado (18), às 16h, um incrível show científico com A Ciência é Mágica. O show promete despertar a curiosidade e envolver todo o público com experiências divertidas, que estimulam o aprendizado e o conhecimento.

E para fechar o final de semana, na programação de Domingo (19, às 16h, haverá uma apresentação de teatro.

Serviços:

EVENTO: Jardim de Férias

DATA: 18/01/2020 e 19/01/2020

PROGRAMAÇÃO DO DIA 18/01: Oficina de Pão de Queijo Recheado das 14h às 20h | Show Científico às 16h.

PROGRAMAÇÃO DO DIA 19/01: Oficina de Biscoitos das 14h às 20h | Teatro às 16h.

