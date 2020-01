Cia de Teatro apresenta Sítio do Picapau Amarelo no DF Plaza Shopping

A Cia. Teatral Néia e Nando animará as tardes de domingo no DF Plaza Shopping com uma programação teatral temática para a toda a família. A cada mês, um novo universo temático será criado pela companhia, e cada espetáculo de domingo conta uma história desse universo. As produções são realizadas sempre aos domingos, às 15h, com entrada gratuita.

No dia 26/01 a turma dos Amigos do Sítio, atendendo um pedido da Emília, resolvem fazer uma festa e convidar algumas princesas, mais o Peter Pan e o terrível Pirata Barba Azul. Na encenação, a turma do Sítio do Pica Pau Amarelo, resolvem fazer uma festa. É chegado o Grande Dia, porém eles não tem ideia do que lhes aguarda, pois o pirata Barba Azul, vai querer casar com todas as princesas. A confusão está formada. Mas a Emília com sua astúcia, chama o príncipe Aladim para lutar contra o Barba Azul.

SERVIÇOS

Data: 26/01.

Horário: 15 horas

Local: Praça Central – Piso Térreo

