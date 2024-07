Agenda Cultural: 19 – 21/07

E mais uma vez eu estou chegando aqui pra salvar o seu fim de semana! Você está na Agenda Cultural do DFÁguasClaras. Lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência.

Julho com clima junino🎉

Junho passou mas o clima junino está mais forte do que nunca! Vai ter Arraiá no Águas Claras Shopping. Ocorre nos dias 19,20 e 21 e vai contar comidas típicas, quadrilha e shows musicais. Confira a programação:

19/07: Cantor Diego Azevedo a partir das 19h

20/07: Quadrilha Lar dos Velhinhos a partir das 17h Cantora Mayara Dourado a partir das 19h

21/07: Quadrilha Êta Lasquera a partir das 16h30



Diversão nas férias🎈

E para aproveitar mais ainda as férias escolares, vai ter o Férias no Felicittà. Vai ser do dia 17 a 20 de Julho das 11h às 19h. Por lá vai ter muita diversão, com o castelinho inflável, air game, totó e acerte o alvo. Além disso, o evento é gratuito!

Os heróis da vida real🔥

Como parte da celebração aos 168 anos de serviços prestados à sociedade, o CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) realiza uma exposição de materiais e equipamentos no DF Plaza Shopping. Vai ocorrer até o dia 20/07 das 14h às 20h – exceto no dia 20, que vai ser das 12h às 18h – , por lá você vai poder conhecer mais de perto as atividades do bombeiro militar e como são realizados os diversos procedimentos no dia a dia. Além disso curte o encerramento com o concerto da banda de música do CBMDF.

Pra assistir em família👨‍👩‍👧

E tem mais programação para curtir com as ciranças! Vai ter Domingo Família no DF Plaza Shopping. Lá você confere o teatrinho Casamento da Dona Baratinha, que vai ser no dia 21/07 às 15h lá no Piso 1.

É hora de mover o corpo🕺

E vai ter mais uma edição do Ritmos na Praça no Águas Claras Shopping. Vai ser uma aula de Kangoo Dance no dia 23/07 às 19h30 na Praça Central, e ainda é gratuito! Não perca.

Aproveite ainda mais as férias🛝

E quem também está de volta por aqui é o Vitrinni Kids! Vai contar com brinquedos infláveis às 13h e o teatrinho “Uma Aventura Encantadora com os Três Porquinhos” às 15h. Lembrando que ocorre lá na Praça Central do Vitrinni Shopping e é gratuito!

Venha renovar o seu guarda-roupa👒

E para você que quer renovar o guarda-roupa, melhorar a decoração de casa e até experimentar diversos sabores, a Expo Modas retorna ao Vitrinni Shopping! Vai ser nos dias 17 a 19/07 e conta com moda, artesanato, decoração, acessórios, gastronomia e muito mais. Aproveite e passe por lá.

QPizza e MPB, tem combinação melhor?🍕

Por aqui, somos fãs de QPizza, e junto com uma música ao vivo é melhor ainda! Todo Domingo, Segunda e Terça, a partir das 19h, você curte O Melhor da MPB com Cláudio Barreto. Além de uma pizza deliciosa, a QPizza ainda te oferece estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção da taxa de couvert artístico e isenção da taxa de rolha. Você não pode perder 😉