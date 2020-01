Youtuber Maria Venture se apresenta em Águas Claras

No próximo domingo (26/1) a atriz e youtuber Maria Venture promete muito humor em Águas Claras. “Sempre gostei de teatro. Por isso que desde o início do meu canal no Youtube um dos meus objetivos era um dia colocar no palco tudo ou quase tudo que vivenciei na minha adolescência. Não vejo a hora de estrear e poder ficar mais perto da galera que curte meu trabalho. “ diz Maria.

Lembra do seu primeiro beijo? Aquele mico com o crush que você quer apagar da memória? Ou quando colou na prova? Essas e outras situações estão no espetáculo da Youtuber Maria Venture – “NGM ME ENTENDE”.

Com texto e direção de Marco Zenni, a peça traz diversas histórias e relatos vividos pela protagonista. Um espetáculo que fala diretamente com o adolescente, sobre os conflitos típicos que todos passam ou já passaram por essa fase da vida.

SERVIÇO:

“Ninguém me entende” – Comédia

Domingo, dia 26 – às 16 horas

Teatro CAESB Águas Claras

Centro de Gestão Águas Emendadas – Av. Sibipiruna, Lotes 13/21

Águas Claras Brasília – DF

