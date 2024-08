Agenda Cultural: 09 – 11/08

E está chegando um dia muito especial, o dia dos pais! E por aqui você confere os melhores lugares para você levar seu pai ou achar aquele presente perfeito. Você está na Agenda Cultural do DFÁguasClaras! Lembrando que para ter o seu evento aqui, basta enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência.

Meu parceiro nas bebedeiras🍻

Para aquele pai que curte uma boa gastronomia com uma boa música e, principalmente, uma boa cervejinha, vai acontecer o DF Plaza Beer no DF Plaza Shopping. Uma feira especial de dia dos pais que vai contar com gastronomia, artesanato, música e muito cerveja! Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 das 15h às 20h e a entrada é gratuita! Confira a programação completa:

Sexta-Feira (09): 20h às 22h: Rock com “Diogo Branko”

Sábado (10): 20h às 22h: Rock com “Loys Moraes in Trio”

Domingo (11): 19h às 21h: Samba com “Ellas Tocam”



Curta a vibe do dia dos pais🍹

O clima de dia dos pais já tomou Águas Claras! E na praça da Estação Arniqueiras, a Praça Condor, vai ter a Feira Vibe: Especial de Dia dos Pais. Vai acontecer nos dias 9, 10 e 11 das 15h às 22h. Por lá você aproveita brinquedos infláveis, chopp artesanal, DJ e mais de 25 marcas locais super criativas. A entrada é gratuita, então já chama o seu pai e corre pra lá!

Tá na hora de atualizar a caderneta💉

Pra você que tá com a caderneta de vacinação empoeirando no fundo da gaveta, vai ter uma vacinação no DF Plaza Shopping. Vai acontecer no sábado (10/08) das 10h às 16h30 no Piso 1. Confira tudo que vai rolar por lá:

Todas as vacinas do calendário vacinal (exceto BCG e Qdenga);

Atendimentos odontológicos com aplicação de flúor;

Kits odontológicos.

Agora você também leva seu parceiro🐶

E nessa semana o Águas Claras Shopping inaugurou o seu Espaço PET. Ele fica lá no Piso 1 perto da Praça de Alimentação e a entrada é gratuita. Então já pegue seu parceiro e venha se divertir!

Feito a mão🖌️

E no Metrópole Shopping você confere a feira de artesanato Amor em Arte! Vai acontecer nos dias 9 e 10/08 das 10h às 20h, e por lá você pode achar um presente para o seu pai!

Xeque-mate♟️

E pra você que é bom no xadrez (ou pelo menos tenta 😂), vai acontecer um Torneio de Xadrez no Felicittà Shopping. Vai acontecer no sábado (10/08) a partir das 10h45. Para participar basta se inscrever pelo formulário de inscrição, confira o valor das inscrições:

Inscrições antecipadas: Adulto: R$30,00; Menores: R$20,00; Mulheres e PCD: Gratuito.

Inscrições no dia do evento: Adulto: R$40,00; Menores: R$20,00; Mulheres e PCD: Gratuito.



“O oceano é meu amigo”🐚

E o Domingo Família está de volta no DF Plaza Shopping e, por lá, você e sua família poderão curtir o teatrinho infantil Uma Aventura no Mar. Acontece no Piso 1 às 15h, então já junta a família e aproveite o domingão!

Tal pai, tal filho👨‍👦

E pra você que ainda não encontrou aquele presente para o seu pai, acontece a Expo Modas: Edição Dia dos Pais no Vista Shopping. Ela fica lá até sábado (10/08) e funciona das 10h às 20h. Por lá você confere moda, artesanato, decoração, acessórios e muito mais!

Uma pizza, um vinho e muito MPB 🎶

Uma música ao vivo é boa demais! E quando junta isso com uma QPizza e uma taça de vinho, fica perfeito! Todo Domingo, Segunda e Terça, a partir das 19h, você curte O Melhor da MPB com Cláudio Barreto lá na QPizza. Além disso, por lá você também aproveita de estacionamento gratuito, brinquedoteca gratuita, isenção das taxas de rolha e de couvert artístico. Não perca 😉

A Agenda Cultural do DFÁguasClaras é a salvação dos seus finais de semana, toda quinta-feira estamos aqui para te mostrar os melhores eventos de Águas Claras! Lembrando que pra ter o seu evento por aqui, é só enviá-lo para o email agendaculturaldfac@gmail.com, com pelo menos uma semana de antecedência!

✨Até quinta que vem✨

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de WhatsApp DFÁguasClaras, envie seu número para dfaguasclaras@gmail.com

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie e-mail solicitando o ingresso dfaguasclaras@gmail.com

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast: https://www.youtube.com/@DFAguasClarasPodcast

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.