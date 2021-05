DF Legal aplicará multa eletrônica em bares e restaurantes infratores

Por Pablo Giovanni | Foto: DF Legal/Divulgação

17/05/2021 09:29, atualizado às 09:35 de 17/05/2021

A tecnologia ao passar dos anos apresenta grandes melhorias e evoluções. E, por isso, nos últimos dias, a Secretaria do DF Legal anunciou que estará implantando um novo modelo para multar bares e restaurantes infratores: o talonário eletrônico. O recurso foi comprado na gestão de Rodrigo Rollemberg (PSB) por R$ 927.525,00 e será utilizado pela primeira vez pelos agentes fiscais. A justificativa da pasta para o não uso era por problemas de software e no hardware.

“Após oito meses de intenso trabalho a equipe de tecnologia da DF Legal conseguiu tornar o equipamento que era obsoleto em ferramenta útil, pois se tornou possível o uso off-line, sem GPS e sem internet facilitando a vida do agente em campo”, destaca o secretário da DF Legal, Cristiano Mangueira.

Para facilitar a vida dos agentes fiscais, os talonários têm um grande triunfo: são aplicativos que estarão nos aparelhos celulares dos agentes e poderão ser utilizados em modo offline, ou seja, sem internet. E por isso, de acordo com o próprio secretário, funcionam em tempo real (menor que um minuto) através de uma impressora térmica, além de otimizar o tempo dos fiscais. Antes, os agentes levavam uma hora, uma hora e meia para autuar o estabelecimento através de caneta e bloco de papel.

“Em suma o talonário configura em um aplicativo instalado em aparelhos telefônicos dos servidores, cujo preenchimento é tão simples quanto o formulário de proposta de cartão de crédito ou ao feito pelo Detran, que ao final de cada autuação, este aparelho comunica-se com a impressora térmica, denominada ‘solução talonaria’, que possibilita a entrega de via do auto de infração ao estabelecimento ou pessoa física autuada, garantindo ao infrator a defesa por meio de recurso administrativo”, complementa Cristiano Mangueira.

Além dos servidores lotados da DF Legal para fiscalização, os equipamento serão compartilhados com a corporação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), conforme acordo de cooperação técnica para uso do equipamento em todo território do Distrito Federal.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.