Praças de Águas Claras passam por revitalização

A cidade de Águas Claras e suas pracinhas arborizadas começaram a ser revitalizadas nesta semana pelo Programa GDF Presente. Ponto de encontro e opção de lazer para os moradores, duas delas já ganharam cara nova a partir desta terça-feira (20). Desde bancos novos para maior conforto até a poda de dezenas de árvores entraram na lista de melhorias para esses locais.

Na praça da Quadra 203, a mais frequentada da região, as equipes do Polo Central Adjacente 2 recuperaram dois bancos e trocaram outros dois quebrados. Todos agora pintados de verde. A Praça das Araras, na Quadra 107, também recebeu dois bancos novos de cimento. Tampas de bueiros danificadas foram substituídas num esforço conjunto envolvendo Administração Regional e Novacap.

“A presença do GDF Presente reforça a qualidade dos trabalhos que fazemos, trazendo eficiência e agilidade. A revitalização do parquinho da 203 é uma demanda sempre solicitada na Ouvidoria e que representa muito para nossos moradores”, pontua o administrador de Águas Claras, André Queiroz.

O recolhimento de lixo verde, entulhos e inservíveis também começou a ser executado. Mais de 30 árvores foram podadas na Quadra 203 e 80 toneladas de entulhos foram retirados da cidade nesta terça-feira. Dezoito paradas de ônibus foram higienizadas. As equipes do Polo também passaram na Praça da Estação Arniqueiras e na Praça do Condor para uma vistoria e levantamento das melhorias a serem feitas.

informações Agência Brasília

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje temos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.