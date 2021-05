DF Legal remove ocupações irregulares em Águas Claras

Por Pablo Giovanni | Foto: Secretaria DF Legal/Divulgação

20/05/2021 23:38, atualizado às 23:42 de 20/05/2021

A Secretaria DF Legal fiscalizou a linha de transmissão de energia entre Águas Claras e Arniqueira nesta última quinta-feira (20). A ação faz parte da Operação Pronto-Emprego e contou com a participação de outros órgãos do GDF.

Na ação, foram retirados 26 barracos/tendas montadas precariamente e com ligações clandestinas de energia e água, removendo cerca de 50 mil metros quadrados de área. Foram usados cerca de 17 caminhões caçamba trucado de resíduos inservíveis e cerca de 250 metros cúbicos de resíduos sólidos.

Segundo auditores do DF Legal, havia 35 pessoas presentes entre adultos e crianças no momento da secretaria. Por se tratar de crianças, a equipe da Proteção Social da 24h, integrada a Secretaria de Desenvolvimento Social esteve presente na operação. Convidadas, nenhuma pessoa em situação de rua manifestou interesse em ir para uma unidade de acolhimento e, portanto, ninguém foi retirado do local.

Nas filmagens, a equipe agia na quadra esportiva coberta, próximo ao colégio Sigma. Segundo a pasta, “no local existiam 30 famílias, já assistidas por benefícios do governo.”

A operação

Criada para combater as invasões de terra e obras irregulares, a Operação Pronto Emprego buscar dar respostas as denúncias dessa natureza em um prazo de até 72 horas. São removidas casas e barracos desabitados, cercamentos, bases para construção, muros, caixas d’água irregulares, cisternas e poços, entre outras edificações ilegais. Denúncias podem ser feitas por meio da Ouvidoria, pelo telefone 162.