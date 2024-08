Destaques Olímpicos: Ginástica presente em Águas Claras

O Brasil, além de país do futebol, agora também pode ser chamado de país da ginástica. Rebeca Andrade, após conquistar 4 medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024, se tornou a maior medalhista da história do Brasil, com 6 no total, isso com apenas 25 anos. Comparando investimentos esportivos em relação aos outros países, atletas brasileiras não possuem o devido suporte para disputar com outras competidores. Mas isso não as impede de sonha, e alinhando o sonho com a determinação, surgem as vencedoras, como Rebeca.

Moradora de Águas Claras sonha, assim como Rebeca.

Maria Sofia é uma atleta de ginástica de apenas 13 anos, mas já com muita bagagem. A jovem é aluna da escola Karina Carvalho, e treina desde os 6 anos.

“Comecei na ginástica por influência de uma amiga, gostei bastante e decidi ficar, a cada ano, me dedico mais.” contou Maria

Em 2021, com apenas 10 anos, Maria passou a fazer parte da equipe de alto rendimento da escola Karina Carvalho. Desse modo, a atleta passou a treinar mais tempo. São seis treinos por semana, se segunda a sábado, quatro horas por dia.

O esporte interfere na vida pessoal?

Mesmo com uma rotina agitada, Maria Sofia é disciplinada. De acordo com a mãe, Sara Alberto, mãe da jovem, em nenhum momento a ginástica foi um problema.

“A Maria Sofia se apaixonou pela ginástica desde pequenininha. A ginástica é como uma universidade, ensinando foco, disciplina, dedicação e resiliência.” aponta Sara. “Acompanhando minha filha na ginástica, percebo que o esporte melhora até os estudos dela. A ginástica ensina a superar dificuldades, um aprendizado para a vida.” contou Stélio Alberto.

Conquistas

Maria Sofia já participou de mais de 25 competições, ficou em primeiro lugar em 16 delas. Entre as principais conquistas da atleta, estão:

Jogos Escolares do DF – JEDF (em todas as categorias)

Campeonato Brasiliense

Torneio Brasiliense

Campeã Nacional (2021 e 2022)

Hoje, Maria Sofia é a número um do ranking brasiliense.

Maria Sofia sonha alto. “Quero ir para as Olimpíadas. No futuro, penso em ser engenheira da computação,” revela a jovem ginasta, mostrando que a ginástica vai além do esporte, preparando-a para desafios futuros.

A escola Karina Carvalho

A escola Karina Carvalho, dirigida pela própria Karina, veio da paixão dela pela ginástica. Praticante da modalidade entre os 11 e 21 anos, decidiu seguir trabalhando na área. Em 2015, dentro do clube ASBAC inaugurou uma das primeiras academias particulares de Ginástica Artística do Brasil, a Academia Karina Carvalho Ginástica Artística. O sucesso foi tanto que em 2018 inaugurou sua segunda unidade em Águas Claras, em 2019 na Asa Norte e em 2022 em Vicente Pires. Hoje aproximadamente 1200 crianças praticam ginástica artística em uma de suas unidades

“Nosso lema é formar ginastas para a vida, não apenas atletas,” afirma Karina.

Karina também pensa que o esporte pode servir como aliado para que os jovens não sejam tão influenciados pela facilidade que o mundo digital proporciona.

“Hoje, nesse mundo digital, tudo é muito fácil, as crianças conseguem o que querem rapidamente, e a ginástica pode servir para mostrar que nem tudo é assim, existe um processo para que você evolua dentro do esporte, assim como em outras situações da vida”

Conheça um pouco mais sobre a ginástica

Com surgimento em 1881, a Federação Internacional de Ginástica é a mais antiga federação esportiva internacional. l. No século 19, o esporte ganhou popularidade com a criação de eventos, incluindo a competição de ginástica nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 1896.

A ginástica artística envolve competições individuais e em equipe, divididas por gênero. Homens competem em seis aparelhos: solo, cavalo com alças, argolas, salto, barras paralelas e barra fixa. Mulheres competem em quatro aparelhos: salto, barras assimétricas, trave de equilíbrio e solo. Desde 2005, o sistema de pontuação combina dificuldade e execução, permitindo uma maior variação nos desempenhos.

