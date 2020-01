Residência oficial de Águas Claras recebe obras de arte do Museu Nacional da República para decoração

Na última quarta-feira (15/01), a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF cedeu 41 obras de arte do acervo do Museu Nacional da República e do Museu de Arte de Brasília para decorar a Residência Oficial de Águas Claras, por meio de termo publicado no Diário Oficial do DF (DODF). Os artefatos são de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública.

A medida, assinada em Termo de Cessão do Uso de Bem Móvel nº 03/2019 , garante que as obras sejam usadas para “aformoseamento da Residência Oficial de Águas Claras, tão e somente essa, não havendo liberalidade por parte do cessionário para utilizá-la de outra maneira”. A validade da medida é de três anos, podendo ser prorrogada.

O local, criado para abrigar os governantes do Distrito Federal, foi transformado em Casa de Cultura e Cidadania em 2019. A Residência Oficial de Águas Claras, que foi criada para abrigar os governantes do Distrito Federal se transformou em Casa de Cultura e Cidadania com objetivo de promover a preservação da memória e identidade de Brasília e contribuir com a democratização e disponibilização do espaço para a comunidade. Sob a supervisão da Secretaria de Segurança Pública, o projeto vai ainda dispor de oficinas, projetos sociais, palestras, exposições, cursos de capacitações, além das visitas guiadas.