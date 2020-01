Câmeras de segurança usadas para monitorar o DF sobe para 644

Nos últimos dois anos o Distrito Federal aumentou o monitoramento por meio de câmeras de segurança em 820%. O número de equipamentos era de 70 no inicio de 2018, hoje em 2020 há 644 câmeras. As imagens são transmitidas para o Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), núcleo onde profissionais da segurança pública checam, em tempo real, o material produzido.

O núcleo reúne servidores das polícias Civil e Militar, dos bombeiros, de secretarias do GDF e do Departamento de Trânsito (Detran), entre outros órgãos. O trabalho, ressalta a pasta de Segurança Pública (SSP), é fundamental para responder rapidamente a situações como crimes e outras ocorrências.

Mesmo com o aumento no número de câmeras, a cobertura alcança apenas 20% da área urbana Distrito Federal. Hoje, são monitoradas oito regiões administrativas: Plano Piloto (área central), Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Riacho Fundo I e II, Recanto das Emas e Águas Claras. De acordo com o planejamento da SSP, a expectativa é que, até o fim de setembro, outras 12 RAs sejam atendidas. Dessa forma, 60% das áreas urbanas da capital estariam cobertas por câmeras e acompanhamento do Ciob, segundo a secretaria.

Ainda de acordo com estimativa da Secretaria de Segurança Pública, até o final de 2020, mais nove regiões estarão com o Projeto de Videomonitoramento Urbano implantado, totalizando o previsto em contrato para aquisição das câmeras.

