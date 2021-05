Projeto para construção de UBS em Águas Claras está pronto, diz secretaria

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

18/05/2021 19:17, atualizado às 19:19 de 18/05/2021

Com o agravamento da pandemia na capital, principalmente no mês de março – mês mais letal da pandemia no DF -, o Governo do Distrito Federal (GDF) busca resolver problemas crônicos de saúde na capital, além de tentar sanar uma reivindicação antiga da população: a falta de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) em Águas Claras.

Em dezembro passado, a Secretaria de Saúde havia divulgado a lista com 19 unidades básicas de saúde (UBSs) que seriam iniciadas ou entregues ainda este ano. No planejamento da pasta de Saúde e Novacap – responsável pela construção das unidades -, cinco estariam para o primeiro semestre de 2021, mas não incluiria a unidade de Águas Claras, mesmo com as solicitações.

Desde março, o DFÁguasClaras questiona a Secretaria de Saúde sobre o andamento das construções da unidade de saúde na cidade, localizada na Rua 25 Sul. Em resposta nesta terça-feira (18), a pasta afirmou que o projeto para construção da UBS na cidade está pronto, mas falta licitação.

“A pasta da Saúde informa que está pronto o projeto para construção da UBS de Águas Claras. A obra deve ser licitada ainda este ano e, depois de contratada, o prazo de entrega é de 180 dias”, diz.

“Os investimentos na Atenção Primária ainda envolvem a convocação e nomeação de médicos e enfermeiros de família e comunidade, a contratação de agentes comunitários de saúde e a alocação deles nos territórios”, conclui a nota.

Questionamos a pasta sobre a divulgação do projeto da UBS, além dos custos de outras unidades de saúde já entregues – projeção para a unidade de Águas Claras – pelo GDF, mas até o momento não obtivemos resposta.

Antiga unidade na cidade

Apesar da proximidade, a unidade de Saúde na QS 8 do Areal deixou de ser controle territorial da cidade após a divisão entre as regiões administrativas de Águas Claras e Arniqueira. A cidade, portanto, tem apenas a Clínica da Saúde, localizada na Av. Areal (QS 5) e o Posto de Saúde, localizado na Rua Manacá – dentro da Administração Regional de Águas Claras como pontos de saúde para a população.

UBS servem como braço direito da saúde pública

As UBSs são o caminho indicado para casos de sintomas leves de gripe, tontura, dor abdominal, mal-estar, diarreia, vômito e conjuntivite, além de tratamento e acompanhamento de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Tais unidades também acolhem e acompanham casos de gestação, hipertensão, diabetes e obesidade. Sendo também de extrema importância para a população, porque é dentro delas que se resolvem questões como exames, consultas, acompanhamentos médicos, troca de curativos, atendimento bucal e aplicação de vacinas. As unidades também ajudam a desafogar o atendimento nos hospitais.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.