//Tudo sobre os testes em massa para COVID-19 em Águas Claras

Testagem para Covid-19 na população começa nesta terça-feira (21).

Ação será feita utilizando o serviço de drive thru no Plano Piloto e Águas Claras

A Secretaria de Saúde vai iniciar, nesta terça-feira (21), a testagem para Covid-19 na população do Distrito Federal pelo serviço de drive thru. Essa modalidade tem como objetivo evitar aglomerações e reduzir a transmissão do coronavírus. Serão, aproximadamente, 100 mil testes, inicialmente.

QUEM DEVE FAZER O TESTE

A primeira fase da iniciativa será voltada às áreas do Plano Piloto e Águas Claras por estarem entre as regiões com maior incidência dos casos da doença.

O grupo prioritário para testagem será das pessoas com sintomas de gripes, incluindo febre.

É importante que estas pessoas estejam com sintomas, no mínimo, há sete dias, de acordo com especificações técnicas dos fabricantes dos testes.

Todos os usuários devem levar documento de identificação e comprovante de residência.

Os atendimentos ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em pontos específicos das três regiões administrativas.

CONHEÇA OS LOCAIS DE TESTAGEM

Unieuro Águas Claras

Uniplan Águas Claras

Residência Oficial

Mane Garricha

Parque da Cidade

Com expansão dos pontos de testagem provista para os próximos dias.

COMO FUNCIONARÁ A TESTAGEM

Todos serão cadastrados na entrada do drive thru e passarão por triagem de temperatura, através de câmera térmica, feita pelo Corpo de Bombeiros. Aqueles que não apresentarem sintomas não farão a testagem.

O atendimento ocorrerá por ordem de chegada, dentro do veiculo, sendo proibido descer sem orientação da equipe de saúde.

Também é recomendado que a população utilize máscaras faciais já na saída do domicílio, e que cada carro tenha, no máximo, quatro pessoas.

Todos os profissionais de saúde e de apoio estarão utilizando equipamentos de proteção individual (EPIs) em todas as etapas do drive thru.

Será de responsabilidade exclusiva dos profissionais de saúde, devidamente identificados, a aplicação dos testes.

A Secretaria de Saúde montou equipes com o apoio de técnicos de enfermagem e enfermeiros do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF).

SERÃO DOIS TIPOS DE TESTES

Todos os testes utilizados nesta ação são para detecção, exclusiva, do coronavírus.

No entanto, são diferentes na hora de colher o material.

Teste sanguíneo: coleta-se uma gota de sangue, a exemplo da medição de glicemia (taxa de açúcar no sangue). A partir desta gota de sangue é possível detectar a presença de anticorpos (IgG e IgM), que são defesas produzidas pelo corpo humano contra o vírus que causa a Covid-19. O resultado sai em até 30 minutos e será fornecido ao usuário após a coleta.

Teste swab: coleta-se material da garganta e do nariz do paciente, através de um swab (cotonete), analisado em laboratório. O resultado sai em até 48 horas, liberados pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF).

Todos os casos confirmados devem ser notificados.

Para mais informações, acesse a nota informativa sobre a testagem para Covid-19, disponível no site da Secretaria de Saúde.

Fonte: ASCOM/SES

