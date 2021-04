//Um jovem de 19 anos foi esfaqueado durante um assalto, na rua 9 Norte, em Águas Claras.

O rapaz levou três cortes nas costas e outro na mão esquerda. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular de Taguatinga e não corre risco de vida.

“O bandido já empurrou ele pra lateral do prédio, já dando facada. Ele tirou o fone pra ver o que tava acontecendo e já levou outra facada. O bandido fugiu levando o celular”, contou o pai. A família prefere não ser identificada. Eles registraram o crime como tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), na 21ª DP, em Taguatinga Sul. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Fonte: G1

