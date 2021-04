Campanha de vacinação contra a gripe em Águas Claras; veja onde tomar

Com início da vacinação contra a gripe no DF, surgem muitas dúvidas dos locais de vacinação. Em Águas Claras, por exemplo, até setembro passado havia dois postos policiais desativados na frente do colégio Sigma que serviam de ponto de vacinação na cidade.

Com mudanças para atender a população de forma satisfatória, a administração da cidade decidiu mudar o local de atendimento, movendo a sala de vacinação para a Rua Manacá, nas antigas salas do Conselho Tutelar, dentro da sede administrativa de Águas Claras.

Vacina da gripe

Por orientação do Ministério da Saúde, não se pode usar duas vacinas ao mesmo tempo – Covid-19 e da gripe – e, por isso, a campanha terá alterações, sendo dividida em três etapas: o primeiro público-alvo a ser contemplado é o de crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores da área de saúde.

Outros locais próximos

Na rede pública, locais próximos para a vacinação contra a gripe são na Clínica da Saúde, do Areal. Outro local próximo é a UBS 6, em Taguatinga – atrás da Feira dos Importados.

Além dos locais públicos, o DFÁguasClaras indica a vacinação na Neocentro Vacinas, que atende em 4 estados, sendo dois estabelecimentos no Distrito Federal – um em Águas Claras. Na Neocentro Vacinas, há toda a grade de imunização no calendário de vacinas do país.

Projeto de UBS em Águas Claras

No papel: a cidade de Águas Claras vai ganhar a primeira Unidade Básica de Saúde. O anúncio do Governo do Distrito Federal (GDF) aconteceu no final do ano passado, após anunciar uma série de construções de unidades básicas de saúde no DF.

Buscando priorizar a ampliação e atendimento de uma das principais portas de entrada no SUS, o GDF investirá aproximadamente R$ 15 milhões em 19 unidades de saúde, com cinco dessas com previsão de serem entregues no primeiro semestre deste ano.

Em Águas Claras, a unidade de saúde será construída na Rua 25 Sul, próximo a Estação de Águas Claras. Demanda antiga da população por uma UBS, a Unidade de Saúde na QS 8 do Areal deixou de ser controle territorial da cidade após a divisão entre as regiões administrativas de Águas Claras e Arniqueira. A cidade, portanto, tem o Posto de Vacinação, localizado na Rua Manacá – dentro da Administração Regional de Águas Claras como pontos de saúde para a população.

Procuramos a Secretaria de Saúde se está mantida a construção da Unidade Básica de Saúde próximo ao metrô para o segundo semestre deste ano, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos retorno.

Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília – Vacinação contra gripe teve início nesta segunda-feira (17)

