A importância da odontologia hospitalar para pacientes internados ou em casa.

Como qualquer outra parte do corpo, a boca exige cuidados essenciais para uma boa manutenção do nosso bem estar, principalmente quando se fala de pacientes internados e com limitações.

Um paciente inconsciente ou com dificuldade de locomoção, precisa de ajuda a todo momento para atividades simples, principalmente, para sua higiene corporal e bucal. Porém, a higiene bucal, muitas vezes é negligenciada, deixando o paciente suscetível a outras doenças, fora o desconforto para o mesmo.

Pensando nisso, hoje recebo a Odontóloga Lethycia Ildefonso, especialista na área, que irá tirar algumas dúvidas e dar orientações de como você, profissional da saúde ou familiar, pode cuidar do seu paciente ou ente querido.

Nádia: Lethycia, nos fale um pouco sobre o trabalho do odontologista intensivista.

Lethycia: “O cirurgião-dentista hospitalar é o membro da equipe multidisciplinar de cuidados responsável por promover condições que reduzam o risco de infecções bucais, hemorragias, agravamento de situações odontológicas que possam prejudicar a condição médica geral do paciente.

Atua no treinamento de equipes de higienização bucal hospitalar, na remoção de focos infecciosos de origem odontológica, diagnóstico de lesões, redução de sintomatologia bucal dolorosa oriunda de tratamentos médicos agressivos e prevenção de agravos por automutilação inconsciente.

Em conjunto com a equipe multidisciplinar, busca o melhor prognóstico para ofertar qualidade de vida ao paciente internado.

Nádia: Quais as principais consequências que um paciente pode ter se não for realizada a higienização bucal correta?

Lethycia: “A higienização bucal correta é um importante fator preventivo ao agravamento de condições médicas. Uma boca doente e mal higienizada levará bactérias à órgãos onde estas serão lesivas, adoecendo o corpo e dificultando o restabelecimento da saúde geral.

Com isso, a literatura científica estabelece a correlação direta entre a pneumonia associada à ventilação mecânica e a má higienização bucal. Por isso, uma higienização bucal ineficaz pode mascarar diversas lesões e ser a base de doenças como a gengivite (inflamação gengival) e a periodontite (perda óssea) que, em última instância, levam a perda dentária generalizada.

Nádia: Que produtos você indica para a higiene bucal hospitalar e para o paciente acamado em casa?

Lethycia: “Em linhas gerais nos utilizamos de clorexidina 0,12%, escovas de dente convencionais de cerdas macias, swab dental, gaze e cremes dentais específicos. A gama de produtos é extremamente diversificada. Dessa forma, é necessário que o cirurgião-dentista, único profissional habilitado para tanto, avalie caso a caso a indicação, a fim de prescrever corretamente o produto e a forma correta de sua utilização para cada paciente.

Lethycia ainda completa que: “-O papel do odontologista na redução de infecções nosocomiais (que possuem origem na internação hospitalar), na redução de pneumonias associadas a ventilação mecânica e na promoção de melhora na qualidade de vida dos pacientes o tornam relevante no ambiente hospitalar e gradativamente, também no atendimento em home care.”

Agradeço muito a nossa convidada pelas dicas e por esclarecer sobre o quanto é importante a presença e as orientações do dentista em ambiente hospitalar e para o paciente em casa.

Lethycia Mara Ildefonso de Oliveira é:

♦️Graduação em Odontologia pela Universidade Católica de Brasília

♦️Especialista em Odontologia Hospitalar pelo instituto de ensino do Hospital Israelita Albert Einstein,

♦️Especialista em Laserterapia pelo instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein

♦️Esp. em Ortodontia

♦️Esp. em saúde pública e da família

♦️Graduanda do 7° período em Enfermagem

♦️Proprietária da Ildefonso Clínica odontológica

♦️Servidora da secretaria de saúde do DF.