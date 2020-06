A saúde da mulher e seus tabus.

Com certeza você mulher, já teve dificuldades ou até mesmo receio de falar sobre temas específicos sobre sua saúde. Mas precisamos falar sobre isso!

Entre tantos significados, TABU também pode significar: Proibição imposta por costume social ou como medida protetora.

Certos tabus em relação á saúde da mulher impostos muitas vezes de geração em geração, são obstáculos na busca pelo auto conhecimento do seu próprio corpo e como ele funciona.

A alguns anos atrás, fui convidada para dar uma palestra sobre HPV para adolescentes em uma escola. Entre todas as perguntas, uma das que mais me chamou a atenção foi de uma adolescente que ao final da palestra me chamou e perguntou qual seria a posição certa para colocar o absorvente.

Trabalhando com isso ao longo do tempo, vi a grande dificuldade de muitas meninas e mulheres até mesmo adultas em lidar com o seu corpo e as mudanças que sofremos desde a puberdade.

Somos uma fábrica em plena atividade de hormônios e isso gera mudanças constantes em qualquer fase da vida e precisamos buscar entendê-las.

Falar sobre sexualidade e ISTs ( Infecções Sexualmente Transmissíveis ) também gera uma grande barreira entre muitas mulheres.

De acordo com a UNAIDS em um relatório emitido em 2019, todas as semanas cerca de 6.000 jovens entre 15 e 24 anos são infectadas pelo HIV.

Falar sobre essas ISTs é importante para que a mulher saiba identificar em seu corpo o que pode ser uma IST ou o que pode ser apenas um corrimento comum.

Entender nosso ciclo menstrual, como funcionam nossos hormônios, como nosso corpo muda durante a gravidez, porque somos de 4 a 7 vezes mais propensas a ter problemas de tireoide que os homens, porque o nosso emocional sobe e desce tantas vezes como uma montanha russa, são importantes nessa jornada maluca de vida que temos.

Fazer consultas periódicas sempre que possível, exames de rotina, manter a caderneta de vacinação em dia, participar de palestras, assistir vídeos de fontes confiáveis e ler artigos ajudam nesse processo de auto conhecimento do seu corpo e prevenção de doenças.

E principalmente: SE TIVER DÚVIDAS, PERGUNTE!

