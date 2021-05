DF retoma vacinação contra Covid de grávidas nesta quinta

Por Pablo Giovanni | Foto: Pixabay/Internet

12/05/2021 23:04, atualizado às 23:10 de 12/05/2021

A vacinação de grávidas será retomada em todo o DF nesta quinta-feira (12). O anúncio foi feito pela Secretaria de Saúde do DF.

A imunização do grupo foi suspensa na terça-feira (11), após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendar a suspensão da aplicação da vacina produzida pela AstraZeneca/Fiocruz. Para esse grupo, a pasta destinará as vacinas Coronavac, produzida pelo Butantan e Pfizer, produzida entre a parceria de Pfizer e BioNTech.

Segundo a pasta, o DF manteve a suspensão da vacinação do grupo para que houvesse tempo hábil para o remanejamento de doses da Pfizer/BioNTech e CoronaVac/Butantan. A pasta também afirmou que aquelas que estavam agendadas para esses dias de suspensão poderão buscar as unidades específicas também a partir desta quinta-feira (13).

“Após a recomendação da Anvisa, o Ministério da Saúde orientou que os estados e o Distrito Federal suspendessem a vacinação das gestantes e puérperas com comorbidades apenas para a vacina da AstraZeneca, podendo dar continuidade ao processo de imunização com as vacinas dos outros fabricantes. Por esse motivo, a Secretaria de Saúde avaliou qual seria a melhor forma de atender a esse público evitando qualquer prejuízo”, explica o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

Para a imunização do grupo, a pasta destinará 24 locais de vacinação, incluindo pontos drive-thrus. Anteriormente, o grupo precisaria agendar a vacinação, mas conforme alterado o cronograma, não será necessário o agendamento. O grupo deverá comparecer ao local de vacinação portando um documento que comprove que faça parte do grupo, com relatório médico indiciando a comorbidade.

Locais de vacinação

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.