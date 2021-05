Operação da Polícia Civil prende quadrilha que roubava carros no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Divulgação

19/05/2021 23:33, atualizado às 23:35 de 19/05/2021

A Policia Civil do Distrito Federal prendeu, nesta quarta-feira (19), um grupo composto por quatro pessoas. Segundo as investigações, os criminosos eram especializados em roubar carros no DF, sendo um dos roubos registrado por câmeras de segurança em Águas Claras, em dezembro do ano passado.

De acordo com os investigadores da Divisão de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (DRRFV), que nomearam a operação como “Darkness” (escuridão, em inglês) pela ação dos criminosos durante a madrugada, quatro mandados de prisão e dois de busca e apreensão foram emitidos no Guará e Vicente Pires. Segundo a corporação, os suspeitos “são de classe média”, sendo um deles filho de uma servidora pública. Os presos têm entre 19 e 26 anos.

Os policiais contam que a quadrilha agia de madrugada e, ao menos, seis crimes foram registrados de autoria do grupo, sendo dois em Águas Claras. Em filmagens divulgadas, a quadrilha estavam em um carro branco e estacionaram ao lado de um carro prata, na Vicente Pires. Após, os criminosos desceram do carro e armados, renderam um casal que conversavam no lado de fora do carro e levaram o veículo. No dia seguinte, os criminosos no mesmo carro roubado foram vistos parado no meio de uma via em Águas Claras. De acordo com a corporação, os criminosos estavam esperando que um outro roubo acontecesse na rua ao lado. Na cidade, o alvo foi um veículo branco, e a vítima foi retirada do carro sob ameaças dos criminosos armados. Depois, os dois veículos roubados foram vistos nas câmeras de segurança saindo juntos do local.

