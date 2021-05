Moradores das ruas 25 e 26 apresentam demandas para administração

Por Pablo Giovanni | Foto: Moradores de Águas Claras/Divulgação

18/05/2021 22:49, atualizado às 23:00 de 18/05/2021

Os moradores das ruas 25 e 26 convidaram, nesta terça-feira (18), síndicos e a administração de Águas Claras, representada pelo administrador André Queiroz para uma reunião. Na pauta, os moradores da apresentaram um plano de melhorias para as duas ruas.

Os moradores apresentaram demandas ao administrador, como a limpeza, continuação da calçada ao longo da praça, além das revitalizações do parquinho e equipamentos de ginástica da melhor idade. Outras solicitações, como a solução de um problema bastante recorrente em toda cidade: a ocupação de um quiosque foi apresentado.

“Será protocolado um documento na administração regional para formalizar as demandas e iremos cobrar dos gestores públicos as melhorias”, disse o morador Vinícius Mattioli, que participou da reunião.

Demandas solicitadas ao Detran

A população também apresentou um pedido de construção de quebra-molas no cruzamento da Avenida Flamboyant com a Rua 26 Norte. O cruzamento, no último fim de semana, foi manchete no DFÁguasClaras após um acidente entre dois veículos, que deixou pelo menos uma pessoa ferida. A colisão aconteceu em frente ao Residencial Viviane Rinald.

Os moradores ainda solicitaram que as duas ruas (25 e 26 Norte) sejam de sentido único, facilitando o acesso ao colégio Visão e, posteriormente, evitando acidentes que envolvam crianças. Estas demandas serão apresentadas ao Detran-DF, responsável sobre a sinalização das vias no DF.

Administração apresentará soluções aos demais órgãos

A administração analisou o plano de benfeitorias apresentado pelos moradores e afirmou que irá apresentar alternativas para os órgãos do governo, como o GDF Presente – responsáveis pela manutenção das regiões administrativas do DF.

