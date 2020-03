Metrô-DF intensifica ações preventivas contra o coronavírus

Higienização está reforçada nos trens, que passam a circular com janelas basculantes abertas, para melhorar a circulação de ar

Em acordo com os esforços do Governo do Distrito Federal e as determinações do governador Ibaneis Rocha para adotar medidas preventivas contra o coronavírus (Covid-19), a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) intensificou a limpeza de todo o sistema e adotou outras ações para proteger seus empregados e a população.

Desde a última quarta-feira (11), houve reforço na higienização dos trens, que, mesmo antes do início dessa operação, vêm sendo limpos diariamente com detergentes e desengraxantes homologados pelos órgãos competentes.

A limpeza foi intensificada, com uso de álcool 70%, entre viagens na Estação Central e nos terminais de Ceilândia e Samambaia, sobretudo nas estruturas metálicas, cadeiras e pega-mãos. Também foi intensificada a limpeza dos bloqueios e bilheterias.

Outra medida adotada foi a abertura das janelas basculantes dos trens, que passam a circular dessa maneira para melhorar a circulação de ar.

Na última sexta-feira (13), a Diretoria Colegiada do Metrô-DF aprovou uma série de medidas internas, como teletrabalho para empregados da área administrativa que fazem parte do grupo de risco ou residem com parentes nessa condição.

Também estão sendo seguidas à risca outras recomendações do grupo de trabalho formado por representantes de todas as áreas da companhia e também do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários do Distrito Federal (Sindimetrô-DF), da Associação dos Metroviários (Asmetrô) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

Como forma de esclarecer a população, tem divulgado pelo sistema de som das estações e dos trens mensagens para informar aos usuários sobre os cuidados e a prevenção ao Covid-19.

* Com informações do Metrô-DF

