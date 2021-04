DF prevê vacinar pessoas com comorbidades a partir da próxima semana

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

29/04/2021 18:24, atualizado às 18:26 de 29/04/2021

Na tradicional coletiva de imprensa da Secretaria de Saúde no Palácio do Buriti nesta quinta-feira (29), o secretário chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, anunciou que o Governo do Distrito Federal (GDF) pretende iniciar a vacinação contra a Covid-19 em pessoas diagnosticadas com comorbidades. Na expectativa da pasta, a imunização do grupo daria início na próxima semana.

A movimentação é após a confirmação da chegada da remessa de doses da Pfizer, com repasse do Ministério da Saúde estimulado em pelo menos 5 mil doses. De acordo com Rocha, a decisão é do governador Ibaneis Rocha (MDB).

“Nós só confirmamos o início da vacinação quando há a confirmação da chega das doses em Brasília. Mas há a previsão da chegada, mas ainda esperamos a confirmação”, disse. A expectativa é de receber o imunizante da Pfizer até segunda-feira (03/05).

“Temos duas particularidades, que são as pessoas já atendidas no SUS e as pessoas com acompanhamento nas clínicas particulares”, afirmou o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, presente na coletiva.

De acordo com o Ministério da Saúde, a orientação para as secretarias dos estados é que seja usado o critério de idade em grupos de intervalo de cinco anos. Para a pasta nacional, seriam imunizado primeiro as pessoas com 55 a 59 anos. Em seguida, aquelas com 50 e 54 e assim por diante, até chegar na idade mínima dos grupos prioritários com comorbidade, pessoas com 18 anos.

“Nós criamos um sistema que faz um encaminhamento para as unidades para realizar um atendimento com conforto para as unidades previstas. Todas as pessoas terão de fazer um pré-cadastro para que seja identificado o tipo de comorbidade. Já temos todo o cadastro com CID das pessoas que tiveram passagem pelo sistema da Secretaria de Saúde. Esse cadastro já foi identificado e o banco de dados atualizado está na SES. O que precisamos é o outro cadastro daqueles que não usam o SUS”, disse a subsecretária de Planejamento em Saúde, Christiane Braga Martins de Brito, afirmando que haverá agendamento para quem tem doenças preexistentes.

Em caso de dificuldade através da plataforma da Secretaria de Saúde para o agendamento on-line, a pasta afirma que também poderão fazer o procedimento nas unidades básicas de saúde.

Grupos com comorbidades que serão considerados na vacinação contra a Covid-19

Segundo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, estão listadas as seguintes condições dentro do segmento de pessoas com comorbidades:

– Qualquer tipo de diabetes – Pneumopatias crônicas graves – Hipertensão arterial resistente – Hipertensão arterial estágio 3 – Hipertesão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo – Insuficiência cardíaca – Hipertensão pulmonar – Cardiopatia hipertensiva – Síndromes coronarianas – Valvopatias – Miocardiopatias e pericardiopatias – Doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas – Arritmias cardíacas – Cardiopatias congênitas no adulto – Dispositivos cardíacos implantados – Doença cerebrovascular – Doença renal crônica – Imunossuprimidos – Anemia falciforme – Obesidade mórbida – Síndrome de down – Cirrose hepática

