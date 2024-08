Bebê recebe remédio de R$ 8 milhões em Águas Claras

Anny Tereza Costa, de apenas 2 anos, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 2, recebeu um dos medicamentos mais caros do mundo, o zolgensma, pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Brasília, em Águas Claras. A família de Anny veio de Goiânia apenas em busca do tratamento, que ocorreu no dia 31 de julho, após 7 meses de espera.

O medicamento, que custa cerca de R$ 8 milhões, só foi possível graças à Justiça, que garantiu o acesso pelo SUS em janeiro de 2024. Embora a aplicação estivesse marcada para 3 de julho, uma pneumonia adiou o tratamento para o fim do mês. Janielly Silva Costa, mãe de Anny, comemorou o “renascimento” da filha:

“Ela tem dois aniversários em julho. Ela nasceu dia 1º e renasceu dia 31.”

A família, que mora em Cristalina (GO), a 270 km de Brasília, se prepara agora para seis semanas de quarentena para proteger Anny de infecções. Após esse período, a esperança é que a nova rotina traga mais qualidade de vida à menina.

Procedimento para aplicar o medicamento

Para garantir a infusão do zolgensma, Anny passou por um procedimento para inserir um cateter próximo ao coração, e, enquanto a medicação era aplicada, brincava ao lado dos pais, que acompanharam emocionados. A aplicação durou uma hora, seguida de duas horas de observação. Felizmente, Anny respondeu bem e recebeu alta pouco depois.

Confira este vídeo de Anny assistindo e com a mãe durante a aplicação do remédio:

O que é a Atrofia Muscular Espinhal?

A AME é uma doença que destrói os neurônios motores, e mesmo com 2 anos, Anny ainda não consegue andar. No entanto, Janielly agora tem esperança:

“Sonho que minha filha fique em pé, tenha força para andar, brincar com outras crianças. Vamos intensificar a fisioterapia e buscar uma melhor qualidade de vida para ela.”

