//GDF Presente finaliza semana de serviços em Águas Claras

Retirada de entulhos, pintura de meios-fios, conserto de lixeiras: equipes do Polo Central Adjacente II executam diversas ações.

O que pode ser feito em uma semana? Terminar de ler um livro, finalizar a organização de um armário cheio de objetos… Ou deixar uma cidade mais bonita e arrumada?

Desde o último dia 24, o GDF Presente esteve pelas ruas de Águas Claras executando diversas ações de melhoria da infraestrutura pública na região.

Em parceria com a Administração Regional, as equipes do Polo Central Adjacente II foram até a cidade para solucionar diversos pedidos feitos pelos moradores por meio da Ouvidoria.

Um dos dados mais impressionantes foi o de recolhimento de entulhos e inservíveis: 245 toneladas entre terça (27) e sexta (31), o equivalente a 175 carros populares.

Além do recolhimento de lixo, o GDF Presente também levou a operação tapa-buracos para as ruas do Boulevard Norte, rua Manacá, rua 09 Norte e rua 12 Norte. Já na Avenida Vereda da Cruz, rua Tamboril e em trechos das Avenidas Araucárias, Castanheiras e Parque Águas Claras, as equipes realizaram a pintura de meios-fios.

Em tempos de pandemia, a limpeza dos espaços públicos também é fundamental, por isso as paradas de ônibus, na Avenida Castanheiras e Araucárias foram higienizadas. Na Quadra 102, o GDF Presente reformou e trocou as lixeiras públicas.

“Esta ação do GDF presente nos auxilia a trazer melhorias e deixa a nossa cidade ainda mais bonita. Só temos que agradecer ao Governo do DF pela eficiência dos trabalhos desenvolvidos”, resume o administrador regional de Águas Claras, Francisco de Assis da Silva.

Mais um lixão desativado

No Riacho Fundo II, o Polo Sul do GDF Presente finalizou nesta sexta (31) um importante trabalho: a desativação de um lixão irregular na QC 06. A área passava por limpezas constantes, mas a população insistia em descartar resíduos no local. Com isso, o GDF Presente e a Administração Regional mudaram a abordagem.

O local, onde antes eram recolhidos 25 toneladas de entulhos e inservíveis diariamente, agora está limpo e recebeu uma barreira de pneus para impedir o acesso de carroceiros e carros particulares que realizavam o descarte irregular de materiais.

Morador da região há 18 anos, José Bernardino de Araújo solicitou o serviço e agora está esperançoso por uma situação melhor:“Pela experiência do que foi feito no CAUB, onde não há descarte irregular de lixo há dois meses, a gente espera que agora aconteça o mesmo aqui”, relata.

Fonte: Agência Brasília

