Moradores da Quadra 203 apresentam plano de melhorias para administração

Por Pablo Giovanni | Foto: Administração de Águas Claras / Divulgação

07/05/2021 19:23, atualizado às 19:24 de 07/05/2021

Os moradores da quadra 203 convidaram, na quarta-feira (5), síndicos e a administração de Águas Claras, representada pelo administrador André Queiroz. Na pauta, os síndicos da quadra apresentaram um plano de melhorias para a quadra. Além da presença do administrador, a assessoria do deputado Agaciel Maia (PL) esteve presente no local.

Os síndicos apresentaram demandas para o maior bem-estar da comunidade, como a pintura das vagas de estacionamento na transversal, manutenção do parquinho infantil, podas e roçagem da quadra. Outras solicitações, como soluções para o acúmulo de lixo e entulho no local e outros assuntos, bastante questionado pela população foram pautas do bate-papo entre autoridade e população.

Um dos pontos de maior destaque no plano de demandas que os síndicos apresentaram é os relatos de quantidade de terra deixada na calçada por caminhões, no qual relatamos nos últimos meses no DFÁguasClaras.

Administração apresentará soluções aos demais órgãos

O administrador André Queiroz analisou o plano de benfeitorias apresentado pelos síndicos e afirmou que irá apresentar alternativas para os órgãos do governo, como o GDF Presente – responsáveis pela manutenção das regiões administrativas do DF.

Das demandas solicitadas, a administração afirmou que a terra acumulada de caminhões nas calçadas será atendida nos próximos dias, com a lavagem dos locais de caminhada para pedestres pela equipe de obras da administração.

