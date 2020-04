Águas Claras ultrapassa Lago Sul em cidade com mais infectados de Covid-19 no DF

Com 64 casos confirmados de Covid-19, Águas Claras ultrapassa Lago Sul, com 62 casos. A cidade mais afetada ainda é a região do Plano Piloto com 166 pessoas diagnosticadas.

Dados mostram que os números estão crescendo rapidamente, em Ceilândia, a quantidade de infetados com a Covid-19 confirmados passou de 3 no primeiro dia de abril para 20 nesse domingo (12/04). Em Taguatinga, eram apenas 7 contaminados no começo do mês, agora são 20.

Ao todo, 592 pessoas estão com Covid-19, no Distrito Federal. Entre os casos confirmados, 57 (10%) estão hospitalizados, 32 destes em unidade de terapia intensiva (UTI). O número de mortes confirmadas permanecem o mesmo desde o último boletim divulgado pela Saúde: 14.

