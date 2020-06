//Arquidiocese divulga horários de missas presenciais no DF

Os templos religiosos deverão seguir diversas recomendações do governo para evitar a propagação do coronavírus

pós o Governo do Distrito Federal (GDF) autorizar o retorno de missas, a Arquidiocese de Brasília divulgou os novos horários em que serão realizadas as cerimônias religiosas nas igrejas da capital do país. Alguns templos religiosos ainda não aderiram ao retorno das missas presenciais.

As atividades estavam suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus e serão retomadas com várias restrições de público, horário e modo de operação.

Os templos deverão seguir as recomendações do Executivo local e da própria Arquidiocese. Entre as diretrizes a serem adotadas, a entidade determina que não seja realizado o “abraço da paz”. Além disso, a distribuição da hóstia sagrada deve ser feita com uso de máscara facial e prévia higienização das mãos.

GDF , por sua vez, restringiu os encontros a locais com capacidades para mais de 200 pessoas desde que os fiéis respeitem o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre eles. As fileiras deverão ser alternadas e os templos precisarão fornecer produtos para higienização de mãos e calçados, como álcool em gel 70%. O uso de máscaras de proteção é obrigatório. Todos os fiéis deverão passar por medição de temperatura antes de entrar nos ambientes. Pessoas com idades acima de 60 anos estão proibidos de participar dos cultos e missas. Confira os horários de missas pelo DF: Santuário São João Bosco:

Segunda a sábado – 18h;

Domingo – 8h, 11h, 17h e 20h. Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (Asa Sul):

Segunda – 7h30 e 19h;

Terça e sexta – 7h30, 12h15, 16h e 19h;

Domingo – 7h30, 10h30, 17h30 e 20h30. Paróquia da Ressurreição (Ceilândia):

Quarta – 16h;

Quinta e sexta – 19h30;

Sábado – 18h;

Domingo – 8h, 10h, 17h30 e 19h30; Capela do Divino Espírito Santo:

Quinta – 18h;

Domingo – 8h30, 10h30, 17h30. Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora das Mercês:

Segunda a sexta – 7h e 19h;

Sábado – 7h, 16h e 19h;

Domingo – 8h, 11h, 16h e 19h. Paróquia Cristo Redentor

Segunda a sexta – 19h30;

Sábado – 18h30;

Domingo – 7h30, 11h e 19h30. Paróquia São Pio de Pietrelcina:

Segunda a sexta – 19h15;

Sábado – 17h;

Domingo – 8h, 11h, 17h e 20h. Mitra Arquidiocesana de Brasília (Gama):

A partir de segunda-feira (07/06) – 8h, 10h, 18h e 20h. Santuário São Francisco de Assis:

Segunda a sexta – 7h, 12h15 e 19h;

Sábado – 7h e 18h30;

Domingo – 6h30, 8h30, 10h30, 12h30, 15h, 17h e 19h. Paróquia Nossa Senhora da Paz (Setor O):

Todos os dias – 8h, 11h, 16h30 e 19h30. Paroquia Nossa Senhora das Vitórias (Vicente Pires):

Segunda a sexta – 8h;

Sábado – 18h;

Domingo – 7h, 17h e 19h30. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Lago Sul):

Segunda a sexta – 7h e 19h. Paróquia São José (Brazlândia):

Domingo (07/06) – 8h, 10h e 19h30. Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompéia (Vila Planalto):

Terça a sábado – 19h;

Domingo – 10h e 19h. Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Lago Sul):

Quinta-feira (04/06) – 19h30;

Sábado (06/06) – 18h30;

Domingo (07/06) – 9h30 e 19h30. Bom Jesus dos Migrantes (Sobradinho):

Domingo (07/06) – 8h, 10h, 16h e 19h;

Terça-feira (09/06) – 18h30;

Quarta a sexta (10 a 12/06) – 19h30. Paróquia São Domingos Sávio (Riacho Fundo):

Terça a quinta – 19h30;

Sábado – 19h;

Domingo – 7h, 10h e 19h. Fonte: Metrópole

