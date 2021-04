Vacinação de professores das rede pública e privada serão imunizados juntos

Por Pablo Giovanni | Foto: TV Globo/Divulgação

22/04/2021 22:07, atualizado às 22:10 de 22/04/2021

Após entidades profissionais ligadas à educação vêm reivindicando a priorização de trabalhadores de escolas na vacinação, como forma de dar segurança à volta das aulas presenciais e, dessa forma, minimizar os danos causados por um ano de fechamento completo das escola na rede pública, o Governo do Distrito Federal anunciou que irá arcar com o compromisso e dará início a vacinação de tanto professores da rede pública, quanto da rede privada ao mesmo tempo. “O secretário nos chamou para dizer que vai vacinar os professores das escolas particulares junto com os da rede pública”, pontuou o diretor jurídico do Sinproep, Rodrigo de Paula.

Protesto

Professores de escolas públicas e particulares protestaram na última quarta-feira (21/4) reivindicando a vacinação da categoria. Na manifestação, os docentes participaram de uma carreata no centro da capital solicitando a inclusão da categoria no grupo de vacinação.

Após a manifestação, o governo do DF realizou uma reunião entre o secretário de Educação, Leandro Cruz, e o Sindicato dos professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino (Sinproep), firmando a promessa. Anteriormente, a pasta da Educação havia prometido a vacinação para a categoria em 9 de abril, mas acabou não se concretizando.

Com a nova promessa, o representantes do sindicato foram convidados para elaborar o planejamento de imunização dos docentes.

“Não nos passaram datas ainda, mas existe a sinalização nesse sentido [de a categoria ser imunizada em breve]”, comentou. Uma das sugestões do Sinproep é começar a imunização por docentes que atuam em creches e na educação infantil.

“A gente observa uma maior vulnerabilidade no caso das crianças menores. Elas sofrem mais dificuldades com o afastamento da sala de aula”, explicou o diretor jurídico do sindicato.

