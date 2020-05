Brasal Refrigerantes doa 24 mil litros de água para profissionais de saúde de Brasília

A ação é uma iniciativa da Coca-Cola Brasil e Brasal Refrigerantes. Mais um gesto de apoio do grupo Brasal no combate ao Covid-19

A unidade de negócios no segmento de bebidas da Brasal, a Brasal Refrigerantes, engarrafadora local da Coca-Cola Brasil, fará a doação de 48 mil unidades de garrafas de 500ml de Água Crystal, o equivalente a 24 mil litros, em apoio aos profissionais de saúde na linha de frente no combate ao Covid-19.

A entrega do primeiro lote para a Secretaria de Saúde do GDF, órgão responsável pela distribuição, foi realizada na manhã de 27 de maio. “Vivemos um momento atípico, em que a solidariedade se torna fundamental. Buscamos com essa atitude reconhecer e agradecer a todos os profissionais da saúde, de todos os níveis, comprometidos nessa batalha”, afirma Victor Bernardes, diretor comercial e de marketing da Brasal Refrigerantes.

De acordo com a diretora de logística da Secretaria de Saúde, Manuela Leite, as garrafas de água serão distribuídas nos locais onde estão ocorrendo as testagens itinerantes e nos pontos de drive-thru. “Muitos dos pontos de testagem estão funcionando na rua, em locais sem bebedouros por perto. Então, as garrafas de água vão ajudar muito durante o trabalho desses profissionais de saúde”, observa.

Esse é mais um gesto de apoio para fortalecer Brasília na luta contra a pandemia. Desde março, os acionistas da Brasal, um dos maiores grupos empresariais do Centro-Oeste que atua há 59 anos em Brasília, sua cidade origem, realizam doações para fortalecer a estrutura hospitalar, conforme definição da Secretaria de Saúde do GDF. Já foram doados equipamentos utilizados em UTI como: ventiladores pulmonares, monitores multiparâmetros e bombas de infusões, além de 1000 testes para Covid-19.

“Esta é uma situação grave, que exige equilíbrio e pensamento coletivo”, afirmou Osório Neto, vice-presidente da Brasal.

Sobre a Brasal

A Brasal é um dos maiores grupos empresariais da região Centro-Oeste do Brasil, atuando nos segmentos de incorporação e construção imobiliária, produção e distribuição de bebidas, revenda de veículos e comercialização de combustíveis. Com 59 anos de mercado, foi a primeira empresa da Região Centro-Oeste a conquistar o PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade, e tem acompanhado e contribuído para o intenso desenvolvimento do Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Tocantins

O seu modelo de gestão está organizado no conjunto de diretrizes chamado de Cultura de Realização Brasal, que expressa uma cultura de resultados baseada em relações de confiança que inspiram o empreendedorismo e a vontade de fazer mais e melhor, sendo seus Valores: o respeito às pessoas, confiança, excelência em gestão, constante evolução e cuidado com a sua marca.

