Ibaneis planeja construção de restaurante comunitário em Arniqueira

Por Pablo Giovanni | Foto: Gabriel Jabur/Agência Brasília

21/05/2021 18:57, atualizado às 19:00 de 21/05/2021

Durante cerimônia de regularização fundiária de mais lotes em Arniqueira na quinta-feira (20), o governador Ibaneis Rocha (MDB) afirmou que planeja a construção de um novo restaurante comunitário. A nova unidade, entre as cinco que estão no cronograma do governo funcionará na QS 09, na Avenida Águas Claras, próximo ao Pistão Sul. A área é de responsabilidade da administração de Arniqueira.

“Nós sabemos que há um processo muito grande de empobrecimento da população por falta de trabalho, por conta das paralisações, e a gente tenta, diante disso, reforçar essa cadeia alimentar para dar a segurança alimentar e nutricional para as pessoas”, afirmou Ibaneis.

A administradora de Arniqueira, Telma Rufino, comentou sobre a cerimônia de regularização de mais lotes e agradeceu o governo de construir mais equipamentos públicos na cidade, citando a construção de espaços como a escola pública e o restaurante comunitário.

“Agradeço a todos os órgãos envolvidos para que nós conseguíssemos legalizar os imóveis. Também ressalto a importância da construção de equipamentos públicos que serão construídos na região, na área da saúde e educação, entre outros”, comentou.

Desde janeiro, os restaurantes comunitários do DF retornaram às atividades presenciais. Segundo o GDF, o preço de cada refeição gira em torno de R$ 6,17, que é custeado pelo próprio governo. O preço cobrado à população é de apenas R$ 1 real.

Segundo o GDF, a construção do restaurante comunitária será de R$ 6,5 milhões, além de custos como a construção da escola pública (R$ 11,8 milhões), UBS (R$ 10,2 milhões), sede da administração regional (R$ 3,9 milhões) e feira permanente (R$ 3,1 milhões).