//Decreto libera festas de casamento e aniversário em salões de festa, mas seguirá restrições

Por Pablo Giovanni | Foto: Afrikan House/Divulgação

12/05/2021 23:52, atualizado às 23:55 de 12/05/2021

Em coletiva na tarde desta quinta-feira (12), o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, afirmou que o decreto que permitirá festas de casamento e aniversário em salões de festas seria publicado no Diário Oficial do DF. Segundo Rocha, a decisão foi do governador Ibaneis Rocha (MDB) baseado nos baixos índices de contaminação na capital.

“Isso não significa que possamos deixar de tomar os cuidados e de seguir os protocolos de segurança”, disse. “Só vamos sair dessa com vacina e conscientização.”

No texto publicado, apenas serão liberados para funcionamento eventos que seguirem medidas sanitárias, com lotação de 50% de capacidade e respeito ao toque de recolher, em vigor de meia noite às 5h desde 03 de maio, após flexibilização do comércio de rua na capital. Shows e espetáculos que dependem de autorização do Poder Público continuam proibidos de funcionar, com exceção dos modelos drive-in.

Regras para festas em salões:

O estabelecimento deve ter licença de funcionamento definitiva para o exercício da atividade de casa de festas e eventos.

Funcionamento com o limite de 50% da capacidade.

Proibição de espaço para dança e a aglomeração de pessoas.

Higienização das cadeiras e mesas de uso coletivo regularmente

Disposição das mesas a uma distância de dois metros uma das outras, a contar das cadeiras que servem cada mesa.

Oferecer talheres higienizados em embalagens individuais (ou talheres descartáveis), além de manter os pratos, copos e demais utensílios protegidos.

No buffet, evitar que os convidados realizem o autoatendimento, designando um funcionário devidamente paramentado para servir o alimento no prato.

Evitar uso compartilhado de embalagens de condimentos, priorizando uso de sachês individuais.

Readequação dos espaços físicos, respeitando o limite de distanciamento.

Implementar medidas de controle de acesso ao estabelecimento para evitar grande fluxo e aglomeração de pessoas.

Não dispor de itens para uso coletivo como cafezinho e outros itens de degustação de uso comum.

Substituir o uso de guardanapos de tecido por de papel descartável, embalado.

Nas apresentações de música ao vivo, os integrantes da banda devem usar máscaras com exceção dos vocalistas.

Garantir que, para cada 50 indivíduos presentes no evento, haja, no mínimo, um profissional capacitado e qualificado para instruir e fiscalizar as regras.

Garantir que, no local do evento, haja ampla divulgação, com informações claras, concisas e precisas sobre as medidas obrigatórias de proteção e os perigos inerentes do contágio pelo novo coronavírus.

Restrição do número de participantes, limitado a ocupação máxima de uma pessoa a cada 4 metros quadrados, da área total para a atividade.

Afixação, em local visível e de fácil acesso, de placa com as informações quanto à capacidade total do espaço, metragem quadrada e quantidade máxima de frequentadores permitida.

Proibição de venda de ingressos, ou de cobrança de qualquer valor a título de contribuição dos convidados. Créditos das atividades: G1.