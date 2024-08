Barulho de serviço do Detran incomoda moradores

Moradores da Rua Babaçu e Rua 25 Sul, relataram um barulho excessivo durante a madrugada. O motivo: uma obra do Detran Em um vídeo enviado para a equipe do DFÁguasClaras, um morador mostra o relógio para alertar sobre o horário, 2h30 da manhã, e o barulho não deixava quem mora nas proximidades descansar.

Qual era o tipo de serviço?

Uma empresa contratada pelo Detran estava realizando a substituição de tachões refletivos, as famosas “tartarugas” das vias. Esse tipo de serviço usa furadeiras e marretas para a retirada do equipamento antigo e instalação do novo.

Moradores das proximidades passaram a gritar e reclamar, pedindo para parar com o serviço.

Resposta do Detran

O Detran emitiu um comunicado informando que o serviço é feito no período noturno para evitar transtornos no trânsito, e que a instalação da sinalização é feita uma única vez, e precisa de furadeira. O Departamento pediu a compreensão da população e disse que entrou em contato com a empresa responsável pela manutenção para que evitassem ao máximo o barulho, para não incomodar os moradores.

