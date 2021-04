Secretaria inclui gestantes no grupo prioritário de vacinação no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Interner/Divulgação

28/04/2021 19:33, atualizado às 19:34 de 28/04/2021

Após o Ministério da Saúde incluir mulheres grávidas e puérperas no grupo prioritário da vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde do DF decidiu dar início à vacinação das gestantes nos grupos prioritários na capital federal.

Nos atuais moldes de vacinação na capital, não há mais necessidade de agendamento para a vacinação do público-alvo de 62 anos. Entretanto, a imunização de gestantes no DF será mediante apresentação do relatório médico, com o indicativo da vacina.

“A apresentação do relatório é importante para que seja comprovado que a gestante recebeu todas as orientações do seu médico assistente”, explicou a secretaria, em nota.

Com a possível chegada de mais doses repassadas pelo Ministério da Saúde, a pasta afirma que irá direcionar um quantitativo de doses para o grupo de mulheres, com locais de vacinação espalhados pela capital.

“Por enquanto, segue as orientações para as gestantes se vacinarem no grupo que está vigente”, completou a secretaria.

Doses chegarão ao país

O primeiro lote de vacinas da Pfizer chega amanhã (29) ao Brasil. No total, 1 milhão de doses serão transportadas em voo que chegará ao Aeroporto de Viracopos, com aterrissagem prevista para as 19h.

As doses serão distribuídas para os 26 estados e o Distrito Federal. Segundo o Ministério da Saúde, a orientação é que sejam priorizadas as capitais devido às condições de armazenamento da vacina, que demanda temperaturas muito baixas.

O imunizante precisa ficar armazenado a -20 °C, conforme a nova autorização da Anvisa, por até 14 dias. Posteriormente, quando colocados em refrigeradores comuns — entre 2 °C e 8 °C —, poderá permanecer até cinco dias, apenas. O Ministério da Saúde comprou 100 milhões de doses da Pfizer em março deste ano.

