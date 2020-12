Escola de Robótica em Águas Claras ganha Olimpíada no DF

A Escola de Robótica Roboowl, em Águas Claras ganhou a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR), na etapa Distrito Federal, considerado o maior evento de robótica da América Latina. Esse ano por conta da pandemia a competição transformou a prova prática presencial em prática virtual e por meio de um simulador chamado Sbotics as equipes tinham que programar um robô para resgatar vítimas de um desastre natural.

As aulas foram a distância utilizando o Google meet, assim a equipe se reuniu e treinou. A etapa foi disputada no Distrito Federal no dia 11 de novembro e a escola Roboowl ficou em 15° lugar na Etapa Nacional, nas quais foram classificadas 100 equipes.

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das olimpíadas científicas brasileiras que utiliza-se da temática da robótica. Tem o objetivo de estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. A OBR destina-se a todos os estudantes de qualquer escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico em todo o território nacional, e é uma iniciativa pública, gratuita e sem fins lucrativos.

A OBR possui duas modalidades: Prática e Teórica, que procuram adequar-se tanto ao público que nunca viu robótica quanto ao público de escolas que já têm contato com a robótica educacional. As atividades acontecem através competições práticas (com robôs) e provas teóricas em todo o Brasil.

A Modalidade Prática acontece através de eventos/competições Regionais e Estaduais que classificam as equipes de estudantes para uma final Nacional, os estudantes ficam sob orientação de seus professores e cientistas. Os eventos organizados pela OBR e são gratuitos e abertos ao público.

A OBR ocorre desde 2007, atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina e classifica equipes para a RoboCup, maior evento de robótica do mundo. No ano de 2019 houve mais de 204 mil participantes diretos de todos os Estados Brasileiros com mais de 5000 equipes competindo na modalidade prática no país.

Devido a pandemia, hoje a escola Roboowl realiza uma parceria com o espaço da Kanguru, onde as aulas acontecem. Para mais informações acesse o link.

