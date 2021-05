Semáforo do “cruzamento da morte” prestes a completar 7 meses desligado

Por Pablo Giovanni | Foto: Internet/Divulgação

04/05/2021 19:40, atualizado às 19:41 de 04/05/2021

Em novembro de 2020, após várias reivindicações por parte dos moradores, aconteceu a instalação de um semáforo no “cruzamento da morte” da Rua 36 Norte com a Avenida Flamboyant, em Águas Claras, local onde são registrados vários acidentes e alguns atropelamentos na cidade ao longo do tempo.

A instalação dos semáforos deu-se início do mês de novembro, buscando solucionar de vez o problema do cruzamento, dando maior segurança aos moradores da região e acabar com o estigma de cruzamento da morte. Apesar da instalação, embate entre CEB — agora Neoenergia Brasília — e Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) sobre o responsável pelos custos do semáforo estão travados e se arrastam por quase 7 meses.

Várias atitudes foram tomadas para solucionar o problema do cruzamento ao longos dos últimos anos: inversão dos sentidos da via, sinalizações com placas e quebra-molas para orientar os motoristas e até um pequeno período de interdição, após uma ocorrência fatal ter sido registrada no local, mas nada foi capaz de frear os acidentes na região.

CEB

A equipe de jornalismo do portal DFÁguasClaras tentou entrar em contato com a CEB Distribuição, buscando entender o embate entre a distribuidora de energia e o órgão de trânsito sobre a instalação do semáforo, mas não conseguimos retorno por parte do grupo Neoenergia, responsável por gerir a companhia na capital federal.

Detran-DF

A equipe de jornalismo do portal DFÁguasClaras tentou entrar em contato com o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran) para tentar entender o embate entre o órgão de trânsito e a distribuidora de energia, que respondeu “que a instalação do referido semáforo, o Detran já realizou todos os procedimentos necessários para a devida ligação”, diz o órgão.

O Detran ainda afirma que o semáforo depende apenas da ligação da energia elétrica para funcionar e, portanto, não é de responsabilidade do órgão.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.