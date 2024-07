Problemas de iluminação na Avenida Boulevard Norte

Há mais de uma semana, na Avenida Boulevard Norte, altura da Rua 3 norte até a Rua Tamboril, postes estão apagados. Durante a noite, a escuridão toma conta. São pelo menos 5 postes sem luz.

Moradores já registraram o problema no aplicativo Ilumina DF. Em uma das solicitações, feita do dia 6 de julho, a Ceb apontou a situação como resolvida, mas os postes seguem apagados no local.

O que diz a CEB?

A equipe do DFÁguasClaras entrou em contato com a CEB para entender o motivo da solicitação constar como resolvida, e mesmo assim o problema persistir. Não recebemos uma explicação, mas a Companhia se prontificou a investigar o que houve e deve realizar os serviços de manutenção nos próximos dias.

Confira também um vídeo mostrando a situação atual do local:

