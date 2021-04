Imunização da 2ª dose da Coronavac será aplicada somente em 16 locais no DF

Por Pablo Giovanni | Foto: Breno Esaki/Agência Brasília

30/04/2021 10:55, atualizado às 10:58 de 30/04/2021

A aplicação da 2ª dose da Coronavac no Distrito Federal será feita apenas em 16 locais no DF, devido à baixa de estoque. Em diversos estados e capitais do país, a aplicação da vacina produzida pelo Instituto Butantan no país foi suspensa, por conta do baixo repasse do Ministério da Saúde – responsável pela logística de distribuição de doses aos estados e o DF.

No começo de março, o Ministério da Saúde havia sinalizado positivamente aos estados para a aplicação de todo o estoque reservado para a segunda dose (D2) na primeira dose (D1). Vários estados seguiram a orientação técnica da pasta nacional e, com a não chegada de mais doses, atrasaram a aplicação correta das datas corretas do imunizante e suspenderam a vacinação. No DF, o governador Ibaneis Rocha (MDB) não prosseguiu com a orientação do ministério e reservou doses para a segunda aplicação (D2).

“A Secretaria de Saúde do DF fez a reserva das doses para garantir a imunização completa dos públicos já atendidos com a D1. No DF, para estas pessoas, não faltará a D2. Sofremos muita pressão para mudar este posicionamento, mas a firmeza da decisão nos garantiu hoje maior tranquilidade”, disse.

Com o baixo número de doses repassadas que chegaram na manhã da última quinta-feira (29), a Secretaria de Saúde do DF restringiu os pontos de vacinação para otimizar a aplicação da D2. A mudança começa a partir de hoje e será feita até as 15h, nos pontos de vacinação definidos.

Para pedestres: UBS 2 da Asa Norte; UBS 1 Guará; UBS 1 Riacho Fundo II; UBS 1 Brazlândia; UBS 3 Ceilândia; UBS 5 Taguatinga; UBS 3 Recanto das Emas; e Quadra coberta ao lado da Adm. Regional – Praça Central.

Em drive-thru, apenas o Parque da Cidade, no Estacionamento 13. Em formato misto, Sesi do Gama, UBS 5 Planaltina e UBS 1 Sobradinho.

Orientações por parte do Butantan

A segunda dose, ou D2, da CoronaVac deve ser aplicada entre 21 e 28 dias após a primeira. No entanto, diversos municípios suspenderam a aplicação da D2 esta semana, entre eles oito capitais: Aracaju, Campo Grande, Florianópolis, Macapá, Maceió, Natal, Porto Alegre e Porto Velho.

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse na quarta-feira, durante entrevista coletiva, que não há problema em tomar a vacina após esse prazo.

“Mesmo que tome 15 dias, 20 dias ou um mês após a data prevista não há interferência no esquema vacinal. O importante é que tomem a segunda dose”, disse.

A posição de Covas, no entanto, não é referendada por especialistas.

“Ninguém sabe. O que podemos dizer, em termos de imunologia, é que uma ou duas semanas não deve ser problema. A partir daí ninguém sabe porque não testamos. Pode não ter impacto nenhum. Pode ser que tenha um impacto enorme, e tenhamos que reiniciar o esquema”, afirma Mauricio Nogueira, virologista e professor da Faculdade de Medicina em São José do Rio Preto.

Faz o seguinte, nos acompanhe nas nossas redes sociais. Dessa forma você fica sabendo primeiro DFÁguasClaras

Participe do Canal DFÁguasClaras de notícias e bastidores no TELEGRAM – https://t.me/dfaguasclaras

Além disso, para participar do nosso grupo de Whatsapp DFÁguasClaras, envie seu número para [email protected]

(Somente assuntos de Águas Claras).

Grupo DFÁguasClaras no Telegram (Capacidade de 100 mil membros): Envie email solicitando o ingresso [email protected]

DFÁguasClaras – Nossa Cidade Passa por Aqui!

No twitter siga: @DFAguasClaras

Facebook: www.facebook.com/dfaguasclaras

Youtube: www.youtube.com/dfaguasclaras

Você pode assinar o nosso PODCAST nas principais plataformas de áudio!

Spotify: https://open.spotify.com/show/2nS3gHAS4NacTdNbulW9bv?si=HePXG9zBToWZyZgWeP03fA

Podcast ITunes: https://podcasts.apple.com/br/podcast/df-aguas-claras/id1499932772

Google Podcast: https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy9kYmI3ODhjL3BvZGNhc3QvcnNz

Todo projeto do DFÁguasClaras foi pensado de forma compartilhada e comunitária, por isso hoje carregamos a responsabilidade e o orgulho de ajudar Águas Claras a ser uma cidade melhor.